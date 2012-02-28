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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

دونده کمالشهری توسط امام جمعه به سمت حرم حضرت معصومه‎(س)​‎‎ بدرقه شد

دونده کمالشهری توسط امام جمعه به سمت حرم حضرت معصومه‎(س)​‎‎ بدرقه شد

کرج - خبرگزاری مهر: دونده کمالشهری به سمت حرم حضرت معصومه‎(س)​‎‎ حرکت کرد و توسط امام جمعه بدرقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خالق پرست در مراسم بدرقه ولی شکاربانی دونده بسیجی کمالشهری به سمت حرم حضرت معصومه(س) که پیش از ظهر امروز برگزار شد، حضور داشت.

وی در این مراسم با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی که فرمودند: اولا همه آحاد مردم باید ورزش را جدی بگیرند، همه باید برای سلامتی خودشان ورزش را یک ضرورت و کار لازم به حساب بیاورند، جامعه ورزشکار جامعه بانشاط، پرتلاش، زنده و کارآمد خواهد بود، مردم را به ورزش توصیه کرد.

دونده کمالشهری نیز در خصوص هدف خود از حرکت به سوی حرم حضرت معصومه (س) گفت: با هدف اعتراض به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی در افغانستان می خواهم اعتراض خود را اعلام کنم.

 این مراسم صبح درمسجد جامع کمالشهر با حضور امام جمعه، مسئولان ومردم ولایی این شهر انجام شد.

کد مطلب 1546017

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