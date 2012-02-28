  1. استانها
  2. تهران
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

احمدی نژاد:

نمایندگان دلسوز می توانند پشتیبان خوبی برای مدیریت آینده کشور باشند

نمایندگان دلسوز می توانند پشتیبان خوبی برای مدیریت آینده کشور باشند

پاکدشت – خبرگزاری مهر: رئیس جمهور گفت: نمایندگان دلسوز، مردمی و متعهد می توانند پشتیبان خوبی برای مدیریت و برنامه‌ریزیهای آینده کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح سه شنبه در آیین بهره ‌برداری از 15 هزار واحد مسکن مهر شهری که در شهرستان پاکدشت برگزار شد، افزود: حضور نمایندگان کاردان و پایبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلی و همبستگی ملی می ‌شود.

وی با تأکید بر اینکه انتخابات صحنه حضور مردم در عرصه‌های مهم و اساسی کشور است، بیان کرد: مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کشور دارد.

احمدی نژاد اضافه کرد: ملت غیور ایران اسلامی 33 سال است که صحنه‌گردان اصلی کشور هستند و همیشه نقش خود را آگاهانه و به‌خوبی انجام داده‌اند.

وی یادآور شد: انتخابات صحنه حضور مردم در عرصه‌های مهم و اساسی کشور بوده و امور ما بر اساس انتخابات است.

حضور در انتخابات یک تکلیف همگانی است

رئیس جمهور افزود: حضور در انتخابات یک تکلیف همگانی است و این حق رأی برای همه مردم وجود دارد.

وی عنوان کرد: مجلس نقش تعیین کننده ‌ای در پیشرفت امور کشور دارد و خوشبختانه مجلس در ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.

احمدی نژاد ادامه داد: امیداست با حضور ملت و نمایندگان مردمی مجلس، شاهد یک مجلس قوی باشیم که پشتیبان ملت و همراه با برنامه های سازندگی باشد.

کد مطلب 1546019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها