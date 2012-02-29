به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد عصر دوشنبه در نشست انتخاباتی و پرسش و پاسخ با عنوان "پشت پرده های انتخابات در لرستان" در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان اظهار داشت: دو نفر از مدیران را شب گذشته و دو نفر دیگر از مدیران را دو شب پیش به علت اجبار در رای دادن به کاندیدایی خاص به استانداری آورده و به آنها تذکر دادیم.

بازداشت 15 نفر در جریان تبلیغات انتخاباتی در کوهدشت

وی با بیان اینکه در برخی شهرها افرادی به دلیل تخلف انتخاباتی بازداشت شده اند و برای برخی پرونده تخلفات انتخاباتی در دادگستری ها تشکیل شده است، ادامه داد: فضای انتخاباتی در این دوره نسبت به تمام دوره های قبل در لرستان خوب و مطلوب است و نباید به دنبال این باشیم که فضا بسته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: در کوهدشت سه چهار کاندیدای مطرح تخلفاتی نظیر راهپیمایی و راه انداختن کاروان را داشته اند که در جریان تیراندازی چند روز گذشته 15 نفر بازداشت و آزاد شده اند.

جریان انحرافی سر سوزنی در تغییرات فرمانداری ها نقش نداشت

شریعت نژاد با رد هرگونه ادعا مبنی بر دست داشتن جریان انحرافی در عزل و نصب های صورت گرفته در فرمانداری های شهرستانهای کوهدشت، نورآباد و پلدختر گفت: عزل و نصب های صورت گرفته در آستانه انتخابات برای اعتماد سازی و صیانت از آراء صورت گرفت.

وی متذکر شد: اینکه به فرمانداری گفته ایم شما بی طرف نیستی برو کنار، یک افتخار است و برای رفع اتهامات و شائبه ها صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان عنوان کرد: هیچ جریان انحرافی یا فتنه ای در عزل و نصب های اخیر در سطح فرمانداریهای لرستان سرسوزنی نقش نداشته است.

سابقه ایی برای نمایندگان لرستان در اختلاس 3 هزار میلیاردی ثبت نشده است

شریعت نژاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعه درگیر بودن برخی از نمایندگان فعلی لرستان با اختلاس سه هزار میلیاردی یادآور شد: در ارتباط با دخیل بودن نمایندگان فعلی استان لرستان در اختلاس 3 هزار میلیاردی از سوی مراجع چهار گانه برگه یا گزارشی به دست ما نرسیده و سابقه ای برای آنها ثبت نشده است.

وی ادامه داد: تنها یک نفر از نمایندگان فعلی استان از شرکت در انتخابات صرفنظر کرده است.

تایید صلاحیت 71 درصد کاندیداهای اصلاح طلب لرستان

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداها خوب عمل کرده است، گفت: 71 درصد از کاندیداهای اصلاح طلب در لرستان تایید صلاحیت شده اند؛ البته اصلاح طلبان کم ثبت نام کردند و خودشان به عرصه نیامدند.

شریعت نژاد اضافه کرد: اصلاح طلبان باید حضور بیشتری در رقابت های انتخاباتی می داشتند اما خودشان ثبت نام نکردند و آن تعداد که مسئله ای نداشتند ثبت نام کردند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر تخلفات انتخاباتی کاندیداها به نحوی باشد که روند انتخابات را منحرف کند رد صلاحیت می شوند، تصریح کرد: ما می خواهیم مشارکت مردم در تبلغات انتخااتی همراه با شور و شوق باشد.

رئیس ستاد انتخابات لرستان به مردم توصیه کرد که به کاندیداهایی که تبلیغات آنها رنگین تر و چرب تر است رای ندهند و گفت: برخورد با کاندیداهایی که تبلیغات غیر متعارف دارند از وظایف متولیان انتخابات است.