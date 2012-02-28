24 بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین اردوی تیم ملی هندبال جوانان از روز هشتم اسفندماه و با دعوت از 24 بازیکن زیر نظر کادر فنی در محل تالار فدراسیون هندبال تشکیل خواهد شد. تمرینات این دوره تا روز دوازدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت. بر این اساس اسامی 24 بازیکن دعوت شده به شرح زیر است:

رحمان نوربخش (هیئت هندبال تهران)، حمیدرضا زنجیرساز، اسماعیل سعیدی مقدم(فولاد اکسین خوزستان)، علی رحیمی(شهرداری کازرون)، امید نادری(پارسیان لرستان)، پویا نوروزی(پارسیان تهران، امین حیدری سورشجانی(هیئت هندبال چهارمحال)، رضا کاظمی(هیئت هندبال هرمزگان)، محسن هنزایی، افشین صادقی (مس کرمان)، میلاد علیزاده(تربیت بدنی خارک)، کامران نصرتی(هیئت هندبال کردستان)، ابوالفضل صالح آبادی، احسان برآبادی، علی پسندی پور، محمود سیدآبادی، احمدرضا شهرآبادی(ثامن الحجج سبزوار)، عادل اسدی، جهانبخش شیبانی زاده، علی شیرانی(فولاد نوین اصفهان)، عارف طایی، وهاب سالاری(شهرداری زرند کرمان)،پوریا نمکی، امیرحسین میرافضل(سایپا کاشان).