دیدگاه تحلیلگران منطقه درباره سفر وزیردفاع لبنان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، "فایز غصن" وزیردفاع لبنان اخیرا با سفر به تهران با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد که در شرایط موجود در منطقه دیداری مهم ارزیابی شد.

"محمد شمص" از تحلیلگران سیاسی لبنانی در این باره به شبکه روسیا الیوم گفت: دیدار وزیردفاع لبنان از تهران بیانگر این مسئله است که ایران در صورت حمله اسرائیل به دفاع از لبنان می پردازد.

وی تاکید کرد: دیدار وزیر دفاع لبنان با توجه به شرایط مخاطره آمیز منطقه و توطئه ای که علیه همپیمانان ایران و لبنان (سوریه) در جریان است، بسیار مهم ارزیابی می شود.

این تحلیلگر در ادامه افزود: طی این سفر وزیر دفاع لبنان با بسیاری از مقامات ایرانی دیدار کرد، به ویژه دیدار وی با سردار "احمد وحیدی" وزیردفاع ایران که طی آن موضوعات همکاری مشترک دفاعی و توسعه روابط امنیتی و نظامی مطرح شد، بسیار مهم تلقی می شود.

شمص افزود: ایران بار دیگر برای کمک به ارتش لبنان از لحاظ تسلیحاتی و تجهیزات نظامی ابراز آمادگی کرد و موضع وزیر دفاع ایران نیز درباره آمادگی ایران برای دفاع از لبنان در برابر هرگونه تجاوز خارجی و به ویژه رژیم صهیونیستی، واضح و روشن بود.

از سوی دیگر "هشم جابر" تحلیلگر نظامی و رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه تاکید کرد: دیدار اخیر وزیردفاع لبنان با مقامات ایران به پشتیبانی از استراتژی دفاعی بدون در نظر گرفتن هر گونه شروط سیاسی مرتبط است.

وی با اشاره به دیدارهای گسترده مقامات ایرانی و لبنانی در برهه اخیر افزود: سفیر ایران در لبنان نیز پیش از این برای کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان ابراز آمادگی کرده بود.

جابر تاکید کرد: همه می دانند که واشنگتن با ارائه تسلیحات به لبنان مخالف است بر همین اساس مقامات این کشور نمی توانند برای تامین نیازهای تسلیحاتی به آمریکا و کشورهای اروپایی که تحت نفوذ آن قرار دارند امید داشته باشند.

این تحلیلگر لبنانی با تمجید از روابط بیش از یک هزار ساله ایران و لبنان و توسعه این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین از کمک تسلیحاتی ایران به لبنان حمایت کرد.

در تحولی دیگر روزنامه الخلیج امارات امروز در گزارشی به نقل از منابع ایرانی نوشت: فایز غصن وزیردفاع لبنان طی دیدار خود از تهران توافقنامه هایی در زمینه کمکهای نظامی به امضا رسانده است.