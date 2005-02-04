مداحان استان هرمزگان شناسايي و طبقه بندي مي شوند

عفت سياري مسئول تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : بر اساس اين طرح ، مداحان ابتدا شناسايي و سپس بر اساس سطح سواد كلاسيك طبقه بندي مي شوند.

سياري با اشاره به اين كه طرح اعطاي مجوز به مداحان از مراحل بعدي كار است ، گفت : در تلاش هستيم تا در شرايطي خاص ، سطح معلومات و آگاهي هاي مداحان چنان افزايش يابد كه در مجالس خود ، تنها به عزاداري نپرداخته و در زمينه افزايش معلومات و ارائه شناخت دقيق به مخاطبان نيز فعاليت مناسبي داشته باشند .

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر اغلب مداحان استان هرمزگان داراي پرونده بوده وسوابق آنها در سازمان تبليغات اسلامي موجود است ، تخصص و آگاهي را از شروط لازم براي مداحان و ذاكران اهل بيت اعلام كرد و افزود : تقوا ، اخلاص ، دلسوزي نسبت به اهل بيت(ع) ، معرفت و شناخت كامل از ديگر شرايط مداحي است .

مسئول تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان همچنين با اشاره به برگزاري كلاس هايي ويژه مداحان ، گفت : اين كلاس ها به منظور ارائه آگاهي هاي لازم به ذاكران اهل بيت و فعاليت مناسب برگزار مي شود و پرهيز از ارائه و ترويج خرافات ، مهم ترين اصولي است كه در اين دوره ها مطرح و بررسي مي شود .

سياري با تأكيد بر نظارتي كه بر فعاليت مداحان وجود دارد ، يادآورشد : در جريان اين نظارت ها چنانچه مورد تخلف و يا اشاعه خرافه اي مشاهده شود ، با جديت برخورد خواهد شد .

مسئول تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان فعاليت مادي برخي مداحان را اشكالي بزرگ در اين زمينه اعلام كرد و گفت : متأسفانه برخي از فعالان اين عرصه ، براي كسب درآمد و انگيزه هاي مالي كار مي كنند كه اميدواريم اين نقطه ضعف برطرف شده و انگيزه هاي معنوي و الهي جايگزين آن شود .

وي با تأكيد بر اين كه عشق و خلوص مداحان ، در جلب و جذب مخاطب تأثيرگذار خواهد بود ، يادآورشد : يك مداح عاشق بايد در اهل بيت (ع) ذوب شود ، تا بتواند در راستاي رسالت هاي معنوي خود به شايستگي فعاليت كند .