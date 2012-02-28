تکذیب حضور در "توحید و عدالت"/ فهرستی برای سنجش مقبولیت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم آنکه جریان منتسب به اسفندیار رحیم مشایی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ فهرست رسمی ارائه نداده بود، امروز این جریان فهرست تلفیقی را که شامل ترکیبی از چهره های ناشناس و مستقل به همراه چهره های مطرح اصولگرایی چون جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری است، برای سنجش مقبولیت جریان خود در تهران ارائه داد.

پس از آن که فهرست جبهه توحید و عدالت با 30 عضو منتشر شد، در شرایطی که در روزهای منتهی به انتخابات، نامزدهای مجلس شورای اسلامی از حضور در فهرست های متعدد استقبال می کنند، اعضای احزاب و گروه های سیاسی سریعا با مصاحبه با سایت های مختلف حضور خود در این فهرست را تکذیب کردند.

فهرست توحید و عدالت که گفته می شود منتسب به جریان مشایی است ترکیبی ناهمگون از افرادی است که هر کدام به حزب یا جریان سیاسی خاص و متنوعی متعلقند.

بتول نامجو، مهدی کوچک زاده، محمد اسماعیل کفایتی، فاطمه آلیا، مرتضی آقا تهرانی، خلیلیان اعضای جبهه پایداری هستند که در فهرست جریان انحرافی قرار گرفته اند.

جبهه پایداری از ابتدا هدف از اعلام موجودیت خود را وجود تمایز میان حامیان دولت و انحرافیون ذکر کرده بود و بارها در کنفرانس های خبری این جبهه هرگونه وابستگی سیاسی و مالی میان جبهه پایداری و جریان انحرافی تکذیب شده بود.

علاوه بر این 4 نامزد فهرست جبهه متحد اصولگرایان در فهرست توحید و عدالت عبارتند از غلامعلی حداد عادل(سر لیست جبهه متحد )، ابراهیم انصاریان، الهام امین زاده و حسین مظفر.

جبهه متحد اصولگرایان نیز یکی از شاخصه های انتخاب نامزدهای فهرست خود را برائت عملی این افراد از فتنه، انحراف و فساد اعلام کرده بود.

علاوه بر این رئیس ستاد انتخابات علیرضا زاکانی جبهه متحد اصولگرایان نیز حضور نامزدهای جبهه متحد را در چنین فهرستی تکذیب کرد.

الهام امین زاده نامزد جبهه متحد اصولگرایان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر هر گونه رایزنی با وی برای حضور در جبهه توحید و عدالت را تکذیب کرد.

همچنین احسان جهان دیده نامزد مستقل انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: بنده هیچ اطلاعی از چگونگی تنظیم و انتشار این لیست ندارم و این اقدام بدون هرگونه هماهنگی با من انجام شده است.

وی با ابراز تاسف از رفتارهای غیر اخلاقی در انتخابات افزود: بنده کماکان در صحنه رقابت انتخابات مجلس نهم حضور دارم و امیدوارم با عنایت الهی خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری مردم در این انتخابات و انجام رقابتی پرشور و سالم به بهترین وجه محقق شود.

همچنین مرتضی چیت سازان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز فهرستی منتسب به جریان خاص در سایت ها منتشر شد که بدون اجازه نام این جانب را در فهرست انتخاباتی خود قرار داده اند بنده برائت خود از حضور در فهرست انتخاباتی جبهه توحید و عدالت اعلام می کنم.

وی افزود: بنده در انتخابات مجلس نهم تحت حمایت جبهه ایستادگی، جبهه حامیان ولایت، ائتلاف راه ملت و پیروان ولایت، جبهه اتحاد ملی و انسجام سیاسی، جبهه کاندیداهای مستقل کشور قرار دارم.

سید مهدی قمصری معاون دانشگاه تهران که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جبهه توحید وعدالت نام من را بدون توافق در فهرست خود قرار دادند .

وی افزود: این جبهه در رابطه با قرار دادن نام من در فهرست خود با بنده رایزنی کرده بودند اما هیچ توافقی صورت نگرفته بود و بنده پس از بررسی ها اعلام کردم که در این فهرست حضور نمی یابم.

همچنین سخنگوی جبهه پایداری در گفتگو با رسانه ها با رد قرارگرفتن برخی از اعضای جبهه پایداری در لیست موسوم به حامیان لیدر جریان انحرافی، گفت: این موضوع را پیگیری قضایی می‌کنیم.

علاوه بر این در پایان مرتضی غرقی و سید نصرت الله اکوابیان نیز در گفتگو با رسانه ها تاکید کردند که اطلاعی از قرار گرفتن نامشان در این فهرست ندارند و از مراجع قضایی نیز پی‌گیری خواهند کرد.

به نظر می رسد این اعلام برائت گسترده در فاصله 2 تا 3 ساعت پس از اعلام این فهرست تا حدود زیادی وزن این جریان سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص کرد.