نخستین معدن سنگ آهن زیر زمینی ایران در گل گهر 6

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نوروزی گفت: با توجه به اینکه فعالیتهای معدنی بسیار مخاطره آمیز است، بر این اساس رعایت اصول ایمنی قبل از کار در فعالیتهای معدنی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به طرح آنومالی 6 گل گهر گفت: به دلیل وجود شرایط توپوگرافی منطقه، از جمله روباره زیاد و عمیق بودن ذخیره سنگ آهن در منطقه آنومالی6، این معدن باید بصورت زیر زمینی استخراج شود که مطالعات فنی و اقتصادی آن در دستور کار قرار گرفته و پس از انجام مطالعات تکمیلی مراحل اجرایی آن آغاز می شود.



نوروزی با اشاره به اینکه تولید سالیانه ی معادن گل گهر 2 و 4، 3 میلیون تن است، گفت: با توسعه معادن موجود، رفع موانع و گسترش محدوده ی معدن و همچنین احداث و تکمیل جاده کنار گذر معدن گل گهر2 امیدواریم تولید سنگ آهن این معدن در سال آتی از مرز 3میلیون تن عبور کرده و رکورد جدیدی را به ثبت برسانیم.



وی در خصوص موانع و مشکلات ایجاد شده در رابطه با معدن شماره3 که بزرگترین آنومالی سنگ آهن کشور را دارد افزود: در این خصوص با مسوولان استان و همچنین شهرستان سیرجان مذاکره شد که انشا الله با همکاری و برنامه ریزی موثر مسوولان منطقه، شاهد تولید سنگ آهن در این معدن باشیم و با شروع بکار این معدن سطح تولید مواد معدنی کشور در حد بسیار مطلوبی ارتقاء خواهد یافت.



معادن گل گهر از 6 آنومالی مجزا تشکیل شده است که در مساحتی به طول تقریبی 10کیلومتر و عرض تقریبی 4کیلومتر در شهرستان سیرجان واقع شده است. ذخایر آنومالی های شش گانه گل گهر هزار و 135 میلیون تن سنگ آهن برآورد شده است.



معادن گل گهر با داشتن یکی از غنی ترین ذخیره های سنگ آهن خاورمیانه به عنوان یک قطب صنعتی در تولید آهن و فولاد کشور مطرح است.