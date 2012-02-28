دستگاههای خدمات رسان دماوند فعالیت خود را در امر مسکن مهر تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح سه شنبه در جلسه مسکن مهر شهرستان دماوند به اهمیت این پروژه عظیم در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه اشاره کرد و ادامه داد: مسکن مهر از جمله دستاوردهای مهم و ارزشمند دولت است که ضرورت دارد دست اندرکاران این پروژه جهادی تر و با سرعت بیشتری عمل کنند.

وی بیان کرد: شهرستان دماوند با داشتن چندین پروژه مسکن مهر در مهک و مهرآباد با مجموع بیش از 10 هزار واحد مسکونی مسلما حجم بالایی از کار را شامل می شود که باید جهادی حرکت کرد.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: در اهمیت این پروژه ها همین بس که در زمان برگزاری انتخابات و هفته ای که در پایان آن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، جلسه مسکن مهر شهرستان برپا شد تا اهمیت و جایگاه این موضوع مهم را هرچه بیشتر تبیین شود.

وی گفت: پروژه مسکن مهر مهک و مهرآباد از لحاظ توپوگرافی در منطقه ای قرار گرفته که امکان حفر چاه جذبی وجود ندارد، لذا برای رفع این مشکل مقرر شده تا با تشکیل جلساتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی راهکاری ارائه شود.