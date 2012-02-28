نصرت‌الله صالح‌نژاد دبیر اجرایی نخستین جشنواره کتاب مقاومت (جایزه شهید آوینی) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جشنواره در فروردین ماه سال آینده، گفت: این جایزه به صورت دوسالانه برنامه‌ریزی شده است و در دور نخست آثاری که در حوزه مقاومت و پایداری و در سال 88 و 89 نوشته شده است، مورد داوری قرار می‌گیرد.

صالح‌نژاد افزود: تقدیر از پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار شاخص و نیز تشویق و ایجاد محیط مناسب برای پژوهشگران و پدیدآورندگان جوان حوزه مقاومت و پایداری از اهداف اصلی برگزاری این جایزه به شمار می‌رود.

وی افزود: این جایزه در شش بخش شامل داستان، شعر، جنگ نرم، تحقیق و پژوهش و هنر به بررسی آثار خواهد پرداخت و در هر بخش از یک اثر به عنوان اثر برتر تقدیر خواهد کرد.

به گفته دبیر اجرایی این جایزه، تا کنون 1700 اثر به دبیرخانه این جایزه رسیده است و داوری آن نیز در سه مرحله تا پایان اسفند ماه به پایان خواهد رسید و برگزیدگان آن نیز طی مراسمی در 21 فروردین ماه سال آینده معرفی خواهند شد.

وی همچنین افزود: آثار مورد داوری در این جشنواره از سوی دبیرخانه تهیه شده و برخی نیز از سوی داوران در اختیار جشنواره قرارگرفته است.

یادآوری می‌شود این جشنواره از سوی بنیاد فرهنگی روایت برگزار می‌شود.