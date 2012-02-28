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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

1700 اثر در نخستین جشنواره کتاب مقاومت داوری می‌شود

1700 اثر در نخستین جشنواره کتاب مقاومت داوری می‌شود

دبیر اجرایی نخستین جشنواره کتاب مقاومت از داوری 1700 اثر در این جشنواره و معرفی شش اثر برتر در اختتامیه آن خبر داد.

نصرت‌الله صالح‌نژاد دبیر اجرایی نخستین جشنواره کتاب مقاومت (جایزه شهید آوینی) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جشنواره در فروردین ماه سال آینده، گفت: این جایزه به صورت دوسالانه برنامه‌ریزی شده است و در دور نخست آثاری که در حوزه مقاومت و پایداری و در سال 88 و 89 نوشته شده است، مورد داوری قرار می‌گیرد.

صالح‌نژاد افزود: تقدیر از پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار شاخص و نیز تشویق و ایجاد محیط مناسب برای پژوهشگران و پدیدآورندگان جوان حوزه مقاومت و پایداری از اهداف اصلی برگزاری این جایزه به شمار می‌رود.

وی افزود: این جایزه در شش بخش شامل داستان، شعر، جنگ نرم، تحقیق و پژوهش و هنر به بررسی آثار خواهد پرداخت و در هر بخش از یک اثر به عنوان اثر برتر تقدیر خواهد کرد.

به گفته دبیر اجرایی این جایزه، تا کنون 1700 اثر به دبیرخانه این جایزه رسیده است و داوری آن نیز در سه مرحله تا پایان اسفند ماه به پایان خواهد رسید و برگزیدگان آن نیز طی مراسمی در 21 فروردین ماه سال آینده معرفی خواهند شد.

وی همچنین افزود: آثار مورد داوری در این جشنواره از سوی دبیرخانه تهیه شده و برخی نیز از سوی داوران در اختیار جشنواره قرارگرفته است.

یادآوری می‌شود این جشنواره از سوی بنیاد فرهنگی روایت برگزار می‌شود.

کد مطلب 1546040

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