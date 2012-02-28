دوره آموزشی تخصصی پیش بیمارستانی/ تقویت امداد جاده ای هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقا آموزش نجاتگران تیم های امدادی شعب جمعیت هلال احمر مازندران، یک دوره آموزش تخصصی نجات درمانی با همکاری مرکز فوریتهای اورژانس استان و با حضور 40 نفر از نجاتگران هلال احمر مازندران از یازدهم اسفند به مدت 6 روز و به میزبانی جمعیت هلال احمر تنکابن برگزار می شود.



با توجه به حیاتی بودن خدمات قابل ارائه به مصدومان قبل از رساندن به بیمارستان و همچنین در حین انتقال، برگزاری دوره های آموزش تخصصی پیش بیمارستانی ویژه نجاتگران پایگاه های امدادجاده ای جمعیت هلال احمر از اهمیت بسزایی برخوردار است.



دوره بازتوانی نجاتگران هلال احمر شهرستانهای غرب مازندران



به منظور آماده سازی نیروهای امدادی شهرستان های غرب مازندران جهت مشارکت در طرح امداد و نجات نوروز 91 و ارتقا ظرفیت های عملیاتی این نیروها، برابر برنامه ریزی معاونت امداد جمعیت استان دوره آموزشی بازتوانی نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان های غرب مازندران در کلار آباد برگزار شد.



در این دوره آموزشی امدادگران با حضور در کلاس های تئوری و عملی با مرور آموخته های خود در زمینه امدادونجات جاده ای پرداختند.