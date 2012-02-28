به گزارش خبرنگار مهر، موافقتنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیمه ایران با هدف بهبود روند ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان این وزارتخانه و اهالی فرهنگ، هنر و خبرنگاران صبح امروز سه شنبه 9 اسفند در محل وزارت ارشاد به امضای سید محمد حسینی وزیر ارشاد و جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران رسید.

وزیر ارشاد در جلسه ای که به همین مناسبت در دفتر کارش تشکیل شده بود، گفت: این موافقتنامه همه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای خانواده های آنها و نیز اهالی فرهنگ را شامل می شود و واسطه اجرای آن هم صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران است.

حسینی با اشاره به برنامه های قبلی این وزارتخانه برای ارائه خدمات بیمه ای به اهالی فرهنگ، گفت: بر اساس این موافقتنامه از این پس امور بیمه‌ای متمرکزتر شده و در عین حال هزینه‌هایی که افراد باید برای دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می‌کنند، کاهش یافته است.

وزیر ارشاد گفت: در حال حاضر 40 هزار خانوار حوزه فرهنگ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند اما احساس شد این خدمات برای پاسخگویی به نیازها و تعداد افراد تحت پوشش کافی نیست، لذا از سال گذشته اقداماتی برای میسر شدن بحث بیمه تکمیلی این افراد آغاز کردیم.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر نزدیک به 15 هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که مواردی مانند بیمه درمان، عمر و حوادث را شامل می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: هزینه های این بیمه تکمیلی در حداقل خود و خدماتی که به مشمولانش ارائه می دهد در حداکثر آن است.

وزیر ارشاد افزود: خدمات بیمه ای که در سال جاری اهالی فرهنگ و هنر عرضه می شود شامل 9 عنوان بود اما با اقداماتی که صورت گرفت این خدمات در حال حاضر به 15 عنوان افزایش یافته است.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در سراسر کشور می توانند با مراجعه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استانها بدون هیچ محدودیتی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خدمات درمانی و تکمیلی اقدام کنند.

حسینی همچنین تعداد کارکنان وزارتخانه متبوعش را که تحت پوشش بیمه هستند حدود 200 هزار نفر برشمرد و به آنها وعده داد که با عضویت در سیستم بیمه‌ای جدید این وزارتخانه هزینه های درمانی و بیمه تکمیلی آنها در حد قابل توجهی کاهش و در عین حال خدماتی که به آنها ارائه می شود به میزان 20 درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات بیمه ای مناسب به کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اشاره به سلایق و دغدغه‌های طیف مراجعه‌کننده به وزارتخانه متبوعش، گفت: اهالی فرهنگ روحیات خاصی دارند و اگر از نظر معیشتی دلمشغولی داشته باشند نمی توانند دلبسته به کارشان باشند و لذا آثاری هم که خلق خواهند کرد ممکن است سطح کیفی مطلوبی نداشته باشد. لذا ما سعی می کنیم با برنامه هایی که در دست اقدام داریم این دغدغه ها را برطرف کنیم.

وزیر ارشاد همچنین از احتمال افزایش افراد تحت پوشش بیمه ای ایران با پیوستن سازمان های زیر مجموعه وزارت ارشاد به این نوع بیمه ها در آینده نزدیک خبر داد.

حسینی با تاکید بر لزوم ساماندهی خدمات درمانی و بیمارستانی به اهالی فرهنگ از انعقاد تفاهمنامه ای با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به مشکلاتی که خبرنگاران عضو باشگاه خبرنگاران جوان در مسائل بیمه ای خود دارند، گفت: با توجه به اینکه صدا و سیما بیمه مناسبی به اعضای باشگاه خبرنگاران جوان ارائه نمی کند تصمیم گرفتیم در موافقتنامه ای که با بیمه ایران به امضا رسیده این عزیزان هم تحت پوشش باشند.

به گفته حسینی بیمه مذکور فعالان قرآنی، کانون های آموزشی و نیز آیین های پهلوانی را نیز شامل می شود و تمامی موارد بیمه‌های مشابه مانند خدمات آزمایشگاهی، دندانپزشکی، ارائه عینک، سمعک، هزینه های آمبولانس داخل شهر و خارج از شهر را شامل می شود.

وی همچنین گفت: در سال گذشته 3 هزار و 500 نفر از سینماگران کشور مشمول بیمه تکمیلی شدند.

حسینی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلایل اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت در مورد قانون مربوط به سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و بازنشستگی اهالی رسانه پس از 20 سال خدمت، گفت: ما پیگیر موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری در کمیسیون های مربوطه در هیئت دولت بوده و هستیم و اخیرا هم کمیته ویژه ای برای بررسی موانع اجرایی نشدن این قانون تشکیل شده و امیدواریم در آینده نزدیک دستاودهای آن به نتیجه مطلوبی منجر شود.

وزیر ارشاد گفت: خبرنگاران در حال حاضر هم مشمول خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی هستند که این خدمات هم در حد مطلوبی ارائه می شود اما برای بیمه تکمیلی این عزیزان نیاز بود که خدمات ویژه تری انجام شود.

محمد مهدی فداکار معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در تکمیل سخنان وزیر ارشاد در این باره گفت: بحث مربوط به سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده و مراحل نهایی تصویب را می گذراند. امیدواریم به زودی مصوبه مربوط به آن ابلاغ شود.

در این جلسه همچنین جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران در سخنانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به ویژگی های مراجعانش از سرمایه های فکری نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من سرنوشت یک فرد، یک خانواده، یک شهر و حتی یک کشور در دست این وزارتخانه است و از این پس وظیفه ما در قبال این عزیزان سنگین تر است.

وی خطاب به معاونان و همکاران در بیمه ایران گفت: شما موظفید این حوزه را به صورت ویژه سرویس بدهید.

به گفته سهامیان مقدم بر اساس موافقتنامه ای که میان بیمه ایران و وزارت ارشاد به امضا رسیده، کارمندان وزارت ارشاد و اعضای خانواده های آنها و نیز اهالی فرهنگ و هنر و رسانه تحت پوشش خدمات جامع بیمه ایران قرار می گیرند.

وی همچنین گفت: این عزیزان می توانند برای بیمه تکمیلی مواردی مانند منزل مسکونی، بدنه اتومبیل و تمامی امور بیمه ای کشور اقدام کنند ضمن اینکه ما هزینه ها را کاهش داده ایم و در عین حال خدماتی که به آنها ارائه خواهد شد افزایش یافته است.

در پایان این جلسه موافقت‌نامه مذکور به امضای سیدمحمد حسینی و جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران رسید.