مسئول اسکان بشر سازمان ملل متحد از طرح مسکن مهر ایران شگفت زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح سه شنبه در آیین بهره‌برداری از 15 هزار واحد مسکن مهر شهری استان تهران که با حضور رئیس جمهور در پاکدشت صورت گرفت، گفت : مسئول موضوع اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود اعلام کرد به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کرده است اما اجرای طرح مسکن مهر در ایران در تأمین مسکن از نظر تعداد، سرعت در ساخت، عزم و اراده دولت و موفقیت در مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای ساخت مسکن بسیار شگفت انگیز است.

وی از تکمیل و واگذاری سه مرحله دیگر مسکن مهر در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: دولت شش هزار و 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شکل قرض الحسنه در اختیار مردم قرار داده است.

این مسئول با تأکید بر تثبیت 450 هزار نفر شغل در طرحهای مسکن مهر افزود: سه مرحله دیگر از طرح مسکن مهر در آینده نزدیک تکمیل و به مردم واگذار می‌ شود.

وی گفت: به ازای هر 69 متر مربع یک شغل از مشاغل مستقیم مرتبط با اجرای این طرحها ایجاد شده که کار بزرگ و ارزنده‌ای است.

بیش از 305 هزار واحد مسکن استان تهران در دستور کار دولت است

نیکزاد اضافه کرد: 305 هزار و 800 واحد مسکن مهر در استان تهران با 31 میلیون مترمربع در دستور کار دو ساله دولت است که از این میان 63 هزار و 800 واحد در شهرهای بالای 25 هزار سکنه و 10 هزار واحد در روستاها دیده شده است.

وی یادآور شد: 57 هزار واحد مسکن مهر در بخش شهری استان تهران آماده واگذاری به مردم است که امروز 15 هزار و 200 واحد مسکن مهر شهری استان تهران به‌ طور همزمان با حضور رئیس جمهور در شهرستان پاکدشت به بهره‌ برداری می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مابقی این طرح شامل یک هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار سکنه، پنج هزار و 200 واحد در بافتهای فرسوده و بقیه را در شهرهای پیشوا، تهران، دماوند، شهرری و ورامین است.

وی عنوان کرد: بیشتر این واحدها خودمالک و تأمین اعتبار شده از محل بنگاههای زودبازده است که با 1.5 میلیون متر مربع وسعت برای آن بیش از 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

این مسئول ادامه داد: 30 هزار واحد دیگر از مجموع این واحدهای مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار سکنه، 61 هزار واحد آن در بافتهای فرسوده و 141 هزار واحد در شهرهای جدید استان تهران از جمله شهر جدید هشتگرد، پردیس، اندیشه و پرند، پردیس و شهر جدید هشتگرد در استان البرز قرار دارد.