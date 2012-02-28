حضور در صحنه زمینه ساز افزایش نشاط اجتماعی/ انتخاب آگانه مردم ضامن اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف باعث افزایش نشاط اجتماعی می شود و مشارکت گسترده در انتخابات بهترین فرصت برای نشان دادن این حضور در صحنه است.

وی ادامه داد: همواره در دین مبین اسلام بر حضور و مشارکت اجتماعی مردم تاکید شده است و به همین دلیل با هم بودن و مشارکت کردن اساس زندگی اجتماعی انسان است و زمانی که این مهم عملی شود علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی زمینه برای وحدت و همدلی نیز افزایش می یابد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: شور و حضور در صحنه در هر شریطی برای نظام اسلامی بسیار مهم و ضروری است چرا که اساس و شکل گیری نظام مبتنی بر حضور مردم در صحنه بوده است و باید این حضور همواره مورد توجه و دقت قرار گیرد و در صحنه های مختلفی به ویژه مناسبت های ملی و مذهبی این حضور به نمایش گذاشته شود.

وی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در 12 اسفند ماه اشاره کرد و افزود: انتخابات نماد و مظهر عینی مردمسالاری دینی است و این مهم یکی از ویژگی های اصلی و عینی نظام است که طی بیش از سه دهه اخیر برگزاری انتخابات مورد توجه بوده و باید تلاش کنیم که این مرحله از انتخابات هم با حضور و شور بسیار بالای مردم برگزار شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: به هر اندازه که حضور و مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد به همان میزان نیز بر اقتدار نظام اسلامی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه بین الملل افزوده می شود که باید اهمیت انتخابات به بهترین شکل از سوی رسانه های جمعی برای مردم بازگو شود تا آنها نیز در این عرصه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

وی به انتخاب اصلح مردم در انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: مردم باید با بررسی سوابق و کارنامه افراد کاندید بهترین شخص را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند چرا که مجلس مهمترین نهاد برای قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور به شمار می رود و این اهمیت و جایگاه آن از سوی رسانه های جمعی برای مردم بازگو شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و رسالت خبرنگاران و رسانه های جمعی در انتخابات و جلب مشارکت حداکثری مردم اظهار داشت: رسانه ها در عصر حاضر تای جایی پیشرفت کرده اند که با خبرسازی و اطلاع رسانی خود در عرصه های ملی و بین المللی تاثیرگذار هستند.

وی با انتقاد از خبرسازی رسانه های غربی در راستای تحولات مختلف ملی و بین المللی بیان کرد: رسانه های غربی تلاش می کنند تا با غیرواقعی جلوه دادن حوادث و اتفاقات منافع و سیاست های توسعه طلبانه دولت های غربی را تامین کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه خبرنگاران در جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی تلاش کرده اند، افزود: در انتخابات پیش رو نیز رسانه های جمعی باید ضمن اطلاع رسانی مناسب و شفاف حضور میلیونی مردم در صحنه را به بهترین شکل ممکن منعکس کنند چرا که انعکاس این حضور می تواند در راستای تقویت امنیت عمومی و ملی در جامعه موثر باشد.