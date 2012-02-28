اجرای طرح آرامش بهاری در 100 امامزاده شاخص مازندران

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قائم شهر میزبان مراسم استانی طرح آرامش بهاری است.



وی بیان داشت: این طرح همزمان با تحویل سال نو در 100 امامزاده شاخص و در امامزاده حمزه (ع) قائم شهر بصورت استانی برگزار می شود.



وی افزود: صدا و سیما در گسترش فرهنگ حسنه وقف بیشترین نقش را دارد و در سال نود در این زمینه با همکاری صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی، 46 وقف جدید در سطح استان صورت گرفته است.



مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری گفت: این طرح در100 امامزاده شاخص استان با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و قرائت دعای تحویل سال و توزیع بسته های اطلاع رسانی و معرفی بقاع و موقوفات شاخص استان، برپایی ایستگاههای صلواتی ، برپایی نماز جماعت و مراسمات ادعیه و زیارات ، مسابقات فرهنگی ، نمایشگاههای محصولات فرهنگی برگزار خواهد شد.



سهرابی از برپایی گردهمایی مساجد و بقاع متبرکه بین راهی خبر داد و گفت: برای آمادگی مساجد و بقاع متبرکه بین راهی از زائران نوروزی گرد هم می آیند تا برنامه ریزی دقیقی برای گردشگران و مسافران و زائرانی که به این اماکن مراجعه می کنند صورت گیرد.