اجرای طرح آرامش بهاری در 100 امامزاده شاخص مازندران

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قائم شهر میزبان مراسم استانی طرح آرامش بهاری است.
وی بیان داشت: این طرح همزمان با تحویل سال نو در 100 امامزاده شاخص و در امامزاده حمزه (ع) قائم شهر بصورت استانی برگزار می شود.
وی افزود: صدا و سیما در گسترش فرهنگ حسنه وقف بیشترین نقش را دارد و در سال نود در این زمینه با همکاری صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی، 46 وقف جدید در سطح استان صورت گرفته است.
مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری گفت: این طرح در100 امامزاده شاخص استان با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و قرائت دعای تحویل سال و توزیع بسته های اطلاع رسانی و معرفی بقاع و موقوفات شاخص استان، برپایی ایستگاههای صلواتی ، برپایی نماز جماعت و مراسمات ادعیه و زیارات ، مسابقات فرهنگی ، نمایشگاههای محصولات فرهنگی برگزار خواهد شد.
سهرابی از برپایی گردهمایی مساجد و بقاع متبرکه بین راهی خبر داد و گفت: برای آمادگی مساجد و بقاع متبرکه بین راهی از زائران نوروزی گرد هم می آیند تا برنامه ریزی دقیقی برای گردشگران و مسافران و زائرانی که به این اماکن مراجعه می کنند صورت گیرد.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برگزاری اجرای طرح آرامش بهاری، همزمان با تحویل سال نو در 100 امامزاده شاخص استان خبر داد.
حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قائم شهر میزبان مراسم استانی طرح آرامش بهاری است.
نظر شما