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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

برگزاری کارگاه مدیریت برند در صنایع دستی/ معرفی صنایع دستی نیازمند برند است

برگزاری کارگاه مدیریت برند در صنایع دستی/ معرفی صنایع دستی نیازمند برند است

دومین کارگاه آموزشی مدیریت برند در حوزه صنایع دستی با موضوع حقوق مالکیت معنوی امروز سه شنبه به همت اتحادیه صنایع دستی کشور در مجموعه ارگ آزادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که طبق اعلام قبلی قرار بود، با حضور معاون صنایع دستی و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شود، بدون حضور آنها و با شرکت جمعی از فعالان و اعضای اتحادیه صنایع دستی کشور برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی بحث بازاریابی و مدیریت فروش در حوزه صنایع دستی بررسی شد. همچنین منوچهر عبدلی، رئیس اتحادیه صنایع دستی نیز بیان کرد: جایگاه سازی برند در صنایع دستی مستلزم آن است که قوانین خاص آن رعایت و در کنارش حقوق مالکیت معنوی مطرح شود.

وی بیان کرد: نقوشی که استفاده می کنیم از گذشته به ارث رسیده است و مخصوص همین فرهنگ ایرانی است که آنها هم باید در سطح جهانی پاسداری شوند.

عبدلی بیان کرد: پاسداست از هنر گذشتگان را باید از نظر حقوق بین الملل رصد کنیم و جلوی کپی و سواستفاده های احتمالی آن را بگیریم.

وی با بیان اینکه یک سری از محصولات ذاتا ماهیت برند دارند گفت: نام قلم زنی با اصفهان، کارهای حصیری با شمال کشور در دنیا جا افتاده است حتی رنگ آبی را به نام ایران می شناسند اما برای اینکه در حوزه اقتصاد و تجارت، صنایع دستی را معرفی کنیم نیازمند یک برند هستیم.

عبدلی گفت: این برند مستلزم مفاهیمی است که در آن کیفیت، قیمت، تبلیغات و … ساختار یک پارچه برند را مطرح می کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع دستی زیرساختها برای داشتن برند انجام نشده است گفت: وقتی می گوییم مینای ایرانی ریشه در تاریخ ایران دارد و برای آن بحث تبلیغات و زیبایی شناسی را مطرح می کنیم در واقع باعث اهمیت خاطر مصرف کننده می شود و بیان کننده آن است که این محصول اصالت دارد و این همان اهمیتی است که برند به محصول می دهد.

کد مطلب 1546051

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