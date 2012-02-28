برگزاری کارگاه مدیریت برند در صنایع دستی/ معرفی صنایع دستی نیازمند برند است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که طبق اعلام قبلی قرار بود، با حضور معاون صنایع دستی و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شود، بدون حضور آنها و با شرکت جمعی از فعالان و اعضای اتحادیه صنایع دستی کشور برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی بحث بازاریابی و مدیریت فروش در حوزه صنایع دستی بررسی شد. همچنین منوچهر عبدلی، رئیس اتحادیه صنایع دستی نیز بیان کرد: جایگاه سازی برند در صنایع دستی مستلزم آن است که قوانین خاص آن رعایت و در کنارش حقوق مالکیت معنوی مطرح شود.

وی بیان کرد: نقوشی که استفاده می کنیم از گذشته به ارث رسیده است و مخصوص همین فرهنگ ایرانی است که آنها هم باید در سطح جهانی پاسداری شوند.

عبدلی بیان کرد: پاسداست از هنر گذشتگان را باید از نظر حقوق بین الملل رصد کنیم و جلوی کپی و سواستفاده های احتمالی آن را بگیریم.

وی با بیان اینکه یک سری از محصولات ذاتا ماهیت برند دارند گفت: نام قلم زنی با اصفهان، کارهای حصیری با شمال کشور در دنیا جا افتاده است حتی رنگ آبی را به نام ایران می شناسند اما برای اینکه در حوزه اقتصاد و تجارت، صنایع دستی را معرفی کنیم نیازمند یک برند هستیم.

عبدلی گفت: این برند مستلزم مفاهیمی است که در آن کیفیت، قیمت، تبلیغات و … ساختار یک پارچه برند را مطرح می کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع دستی زیرساختها برای داشتن برند انجام نشده است گفت: وقتی می گوییم مینای ایرانی ریشه در تاریخ ایران دارد و برای آن بحث تبلیغات و زیبایی شناسی را مطرح می کنیم در واقع باعث اهمیت خاطر مصرف کننده می شود و بیان کننده آن است که این محصول اصالت دارد و این همان اهمیتی است که برند به محصول می دهد.