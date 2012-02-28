به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ساراواک مالزی در شهر کوچینگ این کشور برگزار می‌شود.

کنفرانس رسانه و جامعه در 10 محور برگزار می‌شود. رسانه، سانسور و جامعه یکی از این محورهاست که به تعامل متقابل واقعیت‌های جهانی و محلی تاکید دارد.

همچنین سانسور و جامعه، ارتباطات میان مرزی، رسانه، اخلاق و قانون، رسانه‌های جدید و رسانه‌های قدیم، جنسیت، جامعه و رسانه، رسانه، زبان و قدرت، رسانه، دموکراسی و عرصه عمومی، رسانه و هویت فرهنگی، انسجام و تغییر اجتماعی و رسانه و توسعه از دیگر محوهای این کنفرانس هستند.

در تشریح اهداف این کنفرانس ذکر شده ‌است که سانسور به شکل دادن و تغییر واقعیت‌های قالب اجتماعی کمک می‌کند. بر این اساس جوامع در مقابل واقعیت پیچیده جهانی‌شدن و ثبات موجودیت محلی، ارزش‌های اجتماعی و هنجارها قرار دارند. از سوی دیگر دولت‌ها در حال حاضر برای ترویج و توسعه اجتماعی و سیاسی خود نیازمند رسانه‌ها هستند و رسانه‌ها و سانسور همواره در تقویت و تحکیم نیاز دولت کمک کرده‌اند.

بنابراین جامعه به دریافت سهم از واقعیت‌های جدید ادامه خواهد داد و باید دید که آیا این واقعیت‌ها با ارزش‌های اجتماعی و هویت فرهنگی هماهنگ خواهند شد؟

علاقه‌مندان برای شرکت در این کنفرانس تا تاریخ 10 خرداد ماه 1390 (31 May 2012) فرصت دارند که مقالات خود برای این کنفرانس به زبان انگلیسی و باهاسا مالاوی ارسال کنند.

این کنفرانس دارای وب سایتی به نشانی http://www.fss.unimas.my/C-MAS2012 است و آدرس الکترونیکی که شرکت‌کنندگان می‌توانند مقالات خود را ارسال کنند نیز conmas2012@gmail.com است.