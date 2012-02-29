مطالبات مردم از نمایندگان مجلس/ توقعاتی که کاندیداها ایجاد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان نمایندگی مجلس با شعارهای مانند ایجاد اشتغال، آبادانی روستا، گرفتن بودجه برای عمران شهر و حتی تبلیغات قومی و قبیله ای، رای لازم برای حضور در مجلس را کسب می کنند در حالیکه اهم وظایف نمایندگان تقنین و نظارت است.

آسفالت خیابانها و محله‌ها از وظایف نمایندگان نیست

برای تصحیح چنین رفتارهایی در بلند مدت و کوتاه مدت باید چاره ای اندیشید چرا که چنین رفتارهای از سوی نامزدها در شان و منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

یک تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه مردم با هوشیاری و بصیرت نمایندگان اصلح را انتخاب و روانه مجلس کنند، گفت: در انتخاب افراد باید به ویژگیهای که کارآمدی قوه مقننه را ارتقاء و همچنین بتواند در منطقه و حوزه انتخابیه موثر باشد، توجه شود.

محمد دوستار افزود: علاوه بر مولفه های همچون ولایتمداری، قبول داشتن قانون اساسی، عدالت محوری، قانون گرایی، پیشینه، عملکرد خوب و سایر موارد، افرادی که به مجلس راه پیدا می کنند باید عضو یکی از کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شوند.

وی ادامه داد: این افراد باید حداقل یک تخصص را داشته باشند تا بتوانند از تخصص خود راهکارها و طرح های ارائه دهند که توانمندی مجلس ارتقا یابد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای یک پیشینه اجرای موفق نه تنها یک تئوریسین باشند چرا که مطالبات، خواسته ها و مشکلات گوناگونی از سوی مردم طرح می شود.

داوطلبان نمایندگی مجلس فقط نباید یک تئوریسین باشند

وی افزود: داوطلبان نمایندگی مجلس از کلانگری باید برخوردار باشند چرا فردی که انتخاب می شود نماینده کل کشور است و بتواند طرح های کلان را نیز پیگیر باشد.

دوستار افزود: نماینده مجلس نباید بیشترین زمان را برای حوزه انتخابیه خود صرف کند و از پیگیری مطالبات کلان کوتاهی و نتواند نقش موثری در صحن مجلس، کمیسیونها و غیره ایفا کند.

وی در ادامه یادآورشد: با توجه به شرایط خاص استان گیلان باید به افرادی رای داد که بتوانند در کمیسیونهای مهم از قبیل کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی و غیره موثر باشند.

به هر حال تبلیغات انتخاباتی در حوزههای انتخابیه استان گیلان به اوج خود نزدیک می شود، در کنار چاپ و توزیع تراکتهای و بروشورهای تبلیغاتی، نصب عکسهای متنوع بر درو دیوارها و شیشه مغازهها، توزیع کارتهای تبلیغاتی با شعارها و عکسهای رنگارنگ، این روزها پیامکها به مدد داوطلبان آمده تا از این فرصت سهل الوصول ارتباطی برای تبلیغ خود استفاده کنند.

بدین ترتیب رفع مشکلات جوانان، ازدواج، اشتغال و ایجاد نوآوری های یک شبه برای اقتصاد کشور از دستمایه های تبلیغاتی داوطلبان است، اما آنچه در میان این شعارها به چشم می خورد جای خالی برنامه های انتخاباتی است.

نوآوریهای یک شبه برای اقتصاد کشور از دستمایه های تبلیغاتی داوطلبان است

این روزها داوطلبان به هر دری می زنند تا نظر مردم را به خود جلب کنند اما فراموش کردند که مردم به دنبال برنامه در لا به لای سخنان و شعارهای آنها برای رفع مشکلات ریز و درشت خود هستند.

دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه گفت: وظیفه اصلی نمایندگان مجلس قانونگذاری است و داوطلبان بدون توجه به این اصل در تبلیغات انتخاباتی خود دم از برنامه های اجرایی می زنند.

رضا محمدی انتخاب خوب را بخشی از انتخابات خوب دانست و افزود: نمایندگان باید بصیرت سیاسی داشته باشند، موقعیت داخلی و بین المللی کشورا بشناسند.

وی همچنین صراحت و شجاعت را از دیگر ویژگیهای یک نماینده اصلح اشاره کرد و اظهارداشت: نمایندگان باید آشنایی با قانون اساسی، قانون بودجه و غیره داشته باشند.

این تحلیلگر مسائل با بیان اینکه در مجلس مهمترین کار نطق پیش از دستور نیست بلکه تصویب قوانین است، افزود: ادبیات قوانین باید برجسته و در اجرا نباید گیر داشته باشد.

وی بر لزوم انجام تبلیغات خوب در انتخابات تاکید کرد و یادآورشد: تبلیغات باید در انتخاب نماینده اصلح به مردم کمک کند نه بی هدف باشد.

به هر حال در ششمین روز از تبلیغات انتخاباتی داوطلبان همچنان در تکاپو برای تسخیر رای حوزه انتخابیه خود هستند، کوچه و خیابانها مملو از تبلیغات دیواری و توزیعی است و مردم در فکر انتخاب بهترین گزینه ها هستند.

در استان گیلان 118 داوطلب نمایندگی تلاش می کنند با تبلیغ در مهلت قانونی، 13 کرسی سبز نمایندگی مجلس را تصاحب کنند، یکی از ابزارهای که این تلاشها را به اوج نزدیک می کند پیامکهای تبلیغاتی است که شب و روز هم نمی شناسد و بی تعارف میهمان می شود و وعده های شدنی و ناشدنی داوطلبان را به مخاطبان ارائه می دهد.

فرماندار شهرستان رشت در این ارتباط گفت: طرفداران نامزدهای انتخاباتی به حفظ نظافت سطح شهر در هنگام تبلیغات توجه کنند.

لزوم حفظ نظافت سطح شهرها از سوی کاندیداها

سید ولی الله عظمتی افزود: مکانهای در نقاط مختلف شهر رشت توسط شهرداری برای نصب پوستر نامزدها اختصاص یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه نصب پوستر نامزدها بر روی دیوار معابر، کوچه ها و منازل و دیوار نویسی تبلیغاتی ممنوع است، تاکید کرد: این ممنوعیت به دلیل حفظ آراستگی معابر و فضاهای شهری است.

فرماندار رشت از طرفداران نامزدها خواست از نصب هرگونه عکس یا پوستر در غیر مکانها تعیین شده سطح شهرخودداری کنند.

وی یادآورشد: در صورت نصب هر گونه آگهی و پوستر بر روی دیوارهای شهر از سوی فرد یا طرفداران کاندیداها برخورد قانونی صورت می گیرد.

بدون شک کسانی می خواهند برای ملت قانون بنویسند، خودشان یا از قانون بی اطلاع هستند یا قانون گریزی می کنند، وظیفه یک نماینده مجلس رسیدگی به مشکلات بیکاری، حاشیه نشینی شهری و غیره نیست وظیفه نماینده مجلس قانونگذاری درست و نظارت صحیح بر اجرای قانون است.