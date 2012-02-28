به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه نخستین جشنواره مد و لباس فجر روز دهم اسفند در مرکزآفرینش‌های فکری کودکان ونوجوانان(حجاب) با حضورمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه آبادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و جمعی از نمایندگان مجلس و هنرمندان و اساتید طراحی لباس تئاتر و سینما برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می شود و پس از آن معاون فرهنگی این جشنواره نیز برای حاضران درباره دلایل و نحوه برگزاری این جشنواره سخنرانی می کنند.

در پایان این مراسم و بعد از اتمام سخنرانی مدیران این جشنواره، آئین گشایش نخستین جشنواره مد ولباس برگزار می شود.

با توجه به این که تاکنون بیش از دو هزار و هفتصد اثر به جشنواره ارسال شده است و اساتید و طراحان لباس کشور با این طرح همکاری داشته اند، به طراحانی که آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند غرفه فروش به صورت رایگان اختصاص داده می شود.

جشنواره مد ولباس فجر 11 تا 18 اسفند ماه در سالن حجاب برگزار می‌شود.