تداوم صدرنشینی بسکتبال کاله مازندران

محمد علی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر فزود: تیم کاله اکنون با پیروزی خارج از خانه در دیدار معوقه دسته یک کشور برابر تیم سرداران آذربایجان غربی اکنون با کسب 34 امتیاز و یک اختلاف امتیاز صدرنشین جدید این مسابقات شد.



وی ادامه داد: تیم کاله در دیدار معوقه با تیم سرداران آذربایجان غربی که در ارومیه برگزار شد، با نتیجه 68 بر 48 پیروز و درچند هفته مانده به پایان لیگ و مرحله حذفی با انگیزه بهتری به مسابقات ادامه خواهد داد.



وی ادامه داد: تیم بسکتبال کاله مازندران امسال با تیمی متشکل از بازیکنان جوان و با انگیزه استان در دسته یک شرکت کرده و اکنون این بازیکنان به هماهنگی و نظم تیمی قابل قبولی در مسابقات رسیدند.



سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران ادامه داد: هرچه از برگزاری مسابقات لیگ سپری می شود، بازیکنان جوان تیم کاله مازندران با تجربه تر می شوند و اکنون می توان با این بازیکنان جوان به حضور تیم کاله در مسابقات لیگ برتر امیدوار بود.



رجایی افزود: همه هدف تیم بسکتبال کاله مازندران صعود به مرحله نیمه نهایی و نهایی دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور بوده و در بازیهای اخیر نتایج خوبی کسب کرده است.



وی اضافه کرد: تیم کاله با تلاش کادر فنی و بازیکنان موقعیت خود را در بالای جدول رده بندی مسابقات این فصل دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور از دست نخواهد داد.



رجایی افزود: در این فصل به خصوص در بازیهای خانگی و حتی خارج از خانه فقط به پیروزی برابر همه تیم ها فکر می کنیم و تمام توجه خود را در روی زمین متمرکز می کنیم.



تیم کاله مازندران در دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با انجام 19 مسابقه کسب 34 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار گرفت.



تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاه های کشورحضور دارد.