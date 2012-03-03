محمود شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص میزبانی ایران برای اجلاس آسیایی کنفدراسیون کوهنوردی آسیا اظهارداشت: با توجه به نائب رئیسی ایران در کنفدراسیون کوهنوردی آسیا و همچنین برگزاری دو جلسه طی یک دهه گذشته به میزبانی ایران لذا پیشنهاد ایران در جلسه گذشته مبنی بر میزبانی این اجلاس در سال آینده مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

وی افزود: در این اجلاس که از 25 خرداد سال آینده به مدت 4 روز در شهرستان تبریز برگزار خواهد شد کشورهایی همچون کره جنوبی، چین، ژاپن، چین تایپه و قزاقستان حضور خواهند داشت.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با بیان اینکه در این جلسه مسائل مختلفی مانند تبادل تجربیات مطرح خواهد شد، گفت: گزارش عملکرد فدراسیون کوهنوردی ایران نیز در این جلسه قرائت خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص مسابقات یخ نوردی عنوان کرد: در سال جاری فعالیت این رشته ورزشی را در فدراسیون پررنگ کردیم بطوریکه در دو مسابقه یخ نوردی که در سال جاری برگزار شد به رتبه های نسبتا خوبی دست یافتیم.

شعاعی با بیان اینکه مهمترین معضل ما در این رشته نداشتن وسایل و تجهیزات مدرن یخ نوردی مثل "تبرهای یخی" است، گفت: دراختیار نداشتن وسایل و ادوات تخصصی یخ نوردی که قیمتهای بسیار بالایی دارد به ورزشکاران ما در این رشته ورزشی ضربه می زند.

وی با اعلام اینکه مسابقات جام جهانی یخ نوردی درروسیه برگزار خواهد شد، گفت: در این دوره از مسابقات صبوری و حکام زاده از استان البرز و زینعلی از استان تهران که بهترین نفرات ما در مسابقات فجرمسترکاپ زنجان بودند شرکت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی در ادامه درخصوص مسابقات سنگ نوردی نیز گفت: در سال جاری کار بسیار بزرگی انجام دادیم بطوریکه مسابقات "جام فجرمسترکاپ" را در تقویم فدراسیون جهانی سنگ نوردی گنجاندیم.

وی افزود: این رقابتها از 12 تا 16 بهمن ماه سال جاری با حضور 8 کشور در زنجان برگزار شد که ورزشکاران ما در دو بخش به نشان طلا دست یافتند، ضمن اینکه دریک بخش هم جایزه 3 هزار دلاری نفر اول نصیب ورزشکاران ایرانی شد.

شعاعی افزود: یک کار خوبی که در این دوره از مسابقات انجام شد این بود که فدراسیون جهانی سنگ نوردی را مجاب کردیم که بانوان ورزشکاری که از کشورهای دیگربه ایران می آیند برای شرکت در این مسابقات پوشش کامل اسلامی داشته باشند بطوریکه برای نخستین بار مسابقات مردان و زنان بطور همزمان با حضور تماشاگر برگزار شد.

وی در ادامه درخصوص برنامه برون مرزی تیم ملی سنگ نوردی گفت: نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا در رده بزرگسالان، 5 نفر از سنگ نوردان خود به نامهای حمیدرضا توزنده جانی و ایمان احسانی فر از نیشابور و همچنین داود رکابی، الناز رکابی و فرناز اسماعیل زاده از زنجان را در سه رشته سرعت، بولدینگ و سرطناب به این دوره از رقابتها اعزام خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با اعلام اینکه سال آینده میزبانی مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا را در رده جوانان و نوجوانان برعهده داریم، گفت: این دوره از مسابقات از 25 تیرماه سال آینده به مدت 4 روز در تهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه از سال 2020 ورزش سنگ نوردی المپیکی خواهد شد، گفت: ما چندین باربرای آوردن مربی خارجی تلاش کردیم اما متاسفانه بدلیل هزینه بالا کمیته ملی المپیک با این موضوع موافقت نمی کند و ما از همین جا می خواهیم که مسئولان این کمیته برای کمک به پیشرفت این رشته ورزشی با درخواست ما موافقت نمایند.

شعاعی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسابقات کوهنوردی هم گفت: تا سال گذشته ما دارای تیم ملی کوهنوردی بودیم اما بدلیل هزینه های بالا درحال حاضر تیم ملی کوهنوردی نداریم و بصورت انفرادی برای کوهنوردان مجوز صعود رسمی را اخذ می کنیم.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 12 نفر برای صعود به قله آناپورنال 8091 متری نپال اعلام آمادگی کردند، گفت: این قله یکی از خطرناک ترین قله های دنیاست و بطور میانگین 22درصد تلفات دارد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی همچنین درخصوص اقدامات این فدراسیون برای رشته ورزشی غارنوردی نیز گفت: درحال حاضر آموزش در رشته های مختلف غارنوردی مانند شناسایی، نقشه برداری، غواصی درغارها و امداد و نجات در غارها را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه طی 3 سال گذشته غارنوردان ما برای کسب تجربه به کشورهای مختلفی از جمله لهستان و اتریش اعزام شدند، گفت: درحال حاضر 2 مربی از فرانسه برای آموزش غارنوردی به ایران آمده اند.