مهمترین اتفاق زیرآبی خلیج فارس مستند شد

محمدحسین علیزاده، تهیهکننده و کارگردان این مستند در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند در ساختار محض و در یک قسمت 26 دقیقه ای تهیه شده است و روایتی از اکوسیستم خلیج فارس در فصل بهار را بیان میکند.
این مستندساز تلویزیونی افزود: بهار زیر آبهای خلیج فارس مهمترین اتفاقی است که در فصل بهار در زیر آبهای خلیج فارس رخ میدهد.
علیزاده بیان داشت: در زمان بارندگی در فصل بهار که شوری آب خلیج فارس نسبتاً کمتر میشود و شکوفایی پلانکتونها در خلیج فارس آغاز میشود، تولید مثل ماهیها و جانوران مختلف نیز شروع می شود و این مستند رفتار، زندگی و تولید مثل این جانوران دریایی و حیوانات مختلف دریا را به رشته تصویر در میآورد.
وی گفت: از ویژگی های بارز این مستند فیلمبرداری زندگی دوگونه سخت پوست خلیج فارس است که تا این زمان توسط کسی به تصویر کشیده نشده است و از دیگر ویژگیهای آن تصویربرداری زیر آب ازدلفین های خلیج فارس و تخم ریزی ماهیان از زمان تخمگذاری تا لاروماهی شدن است که برای اولین بار اتفاق میافتد.
دیگر عوامل مستند "بهار زیر آبهای خلیج فارس" عبارتند از مشاور علمی: حمیدرضا بارگاهی، ویرایش متن: عبدالله خداکریمی، دستیار مونتور: مرجان عطاییفر، مونتور: حامد بردبار و نویسنده: امید علیزاده.
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