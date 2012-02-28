فعالیت 800 واحد پوشاک در گرگان/ جولان دستفروشان

محمد حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پوشاک رسته های مختلف دارد که شامل اسباب بازی، خرازی، پوشاک، لوازم ورزشی و لباس عروس را شامل می شود.

وی در خصوص افزایش قیمت پوشاک در روزهای پایانی اسفند گفت: تعداد واحد صنفی به نسبت رشد جمعیت در تمام دنیا لحاظ می شود اما در استان و بیشتر شهر گرگان به علت بیکاری زیاد، نیاز به اشتغالزایی دارند وما ناچار هستیم هر چه تقاضا برای پروانه کسب هست را صادر کنیم.

احمدی اظهارداشت: در حال حاضر بسیار بیش از نیاز بازار، پروانه صادر شده است که این امر تبعات زیادی دارد که از جمله فروشنده نمی تواند فروش عادی خود را داشته باشد ودر نهایت هزینه هایش را بالانس کند.

وی در ادامه گفت: در این حالت فروشنده یا باید اعلام ورشکستگی کند ویا تقاضای سود بیشتری کند وسود در حال حاضر ما سود مصوب 40 سال پیش است که از 12 درصد تا 20درصد است.

احمدی بیان داشت: فرهنگ گرفتن تخفیفی در بین مردم ما به گونه ای است که فروشنده ها را ناچار می کند کمی قیمت ها را بالاتر عرضه کنند.

نایب رئیس اتحادیه پوشاک شهر گرگان با بیان اینکه سیستم فروش ما مکانیزه نشده است وهنوز سنتی است گفت:هزینه باربری ها به صورت سرسام آوری بالا رفته است واز طرف دیگر دستگاه های دولتی چون شهرداری و دارایی هرساله عوارض و مالیات را برای کسبه اضافه می کنند که درمجموع این عوامل موجب شده است تا کسبه نیز نتوانند در بالانس هزینه های خود موفق باشند.

وی افزایش اجاره مغازه ها در نواحی مختلف شهر وهزینه های شاگرد را از دیگر هزینه های مغازه داران اعلام کرد که بر دوش این قشر بسیار سنگینی می کند وطبعا نیازبه سود بیشتر در پوشاک احساس می شود.

احمدی تصریح کرد: ما اگر بتوانیم فروش را بالا ببریم می توانیم هزینه هایمان را جبران کنیم اما اگر فروش پایین باشد مشکل بوجود می آید.

وی از حضور بازرسان سازمان تعزیرات وسازمان بازرسی وبازرسان اتحادیه در بازار خبر داد که با وجود همه مشکلات اما با هر گونه تخلف ناشی از گرانفروشی برخورد می کنند واصول اتحادیه حرکت در چهار چوب قانون است.

نقدینگی بازار کم است

احمدی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی بازار کم است و این باعث شده است افراد سودجو نتوانند آنچنان در بازار جولان دهند و همین رکود توانسته قیمت بازار را نگهدارد وکاسب احساس خطر کند.

وی گرانی کالا را مربوط به مراکز خرید عمده به خصوص در تهران دانست که باید از آنجا کنترل شود چون اکثر فروشندگان در چار چوب 20 درصد سود حرکت می کنند.

احمدی افزود: اتحادیه تقاضای افزایش سود تا 35 درصد را داده است اما تاکنون از طرف مسئولان جوابی داده نشده است چون باید به صورت قانون در بیاید.

وی گفت: تقاضا کرده ایم که از سوی مجمع افزایش پروانه کسب متوقف شود ولی هم اکنون نیز پاسازهای متعدد ساخته می شود در حالی که بازار از این نظر اشباع است.

نایب رئیس اتحادیه پوشاک گرگان با اشاره به اینکه معضل دستفروشی در شهر گرگان با کمک دادستانی و شهرداری حل شده است افزود: دستفروشی در سطح شهر بیداد می کرد که با مکاتبه با دادستانی و شهرداری مشکلات در این زمینه رفع شد.