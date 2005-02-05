دكتر سماك در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصريح كرد: متاسفانه به دليل آنكه خون به صورت رايگان در اختيار مراكز درماني قرار ميگيرد، در استان قم خون بي صورت به رويه مصرف ميشود و هدر ميرود.
وي گفت: به دليل كمبود ارتيرو پوتين كه داروي مورد نياز بيماران دياليزي ميباشد براي جبران كم خوني، از خون استفاده ميشود كه اين باعث افزايش مصرف خون ميگردد.
وي با بيان اينكه اين مصرف بيش از حد بايد از سوي پزشكان و معاون درماني پيگيري شود، گفت: اگر مصرف بي رويه خون داشته باشيم انتقال بيماريها از طريق خون هم افزايش مييابد.
سماك با اشاره به فعال نبودن كميتههاي بيمارستاني انتقال خون در غالب بيمارستانهاي قم گفت: فعال نبودن اين كميتهها باعث بروز مشكلاتي براي بيماران و همچنين مشكلاتي در حمل و مصرف خون ميگردد.
وي افزود: بر اساس آيين نامه عملكرد بانك خون بيمارستانها در صورت فعال نبودن كميتههاي بيمارستاني، سازمان انتقال خون ميتواند آن بانك خون را را تعطيل كند.
دكتر سيدرضا رييس كرمي رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان قم در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص اظهارات مديرعامل سازمان انتقال خون مبني بر فعال نبودن كميتههاي بيمارستانيگفت: ما انتقاد مسؤولان سازمان انتقال خون را به طور كلي ميپذيريم، اما ما حدود 23 كميته بيمارستاني داريم كه هر 3 تا 12 ماه يكبار تشكيل ميشوند و به دليل محدوديتها كميته انتقال خون از كميتههاي درجه يك ما نيست.
وي در خصوص تجويز خون گفت: تجويز خون توسط پزشك متخصص انجام ميشود و كليه عوارض ناشي از تزريق خون توسط پرستار ثبت ميشود، البته ممكن است اين گزارشات به سازمان انتقال خون ارسال نگردد كه خود مسؤولان سازمان انتقال خود ميتوانند با پيگيري از اين گزارشات آگاه شوند.
مديرعامل سازمان انتقال خون استان در قسمت ديگري از سخنانش با بيان اينكه 95 درصد عوارض ناشي از تزريق خون ثبت نميشود، گفت: عوارض ناشي از عدم سازگاري نظير تب در مراكز درماني پيگيري نميشود كه اگر اين اطلاعات ثبت شود در پيشگيري از انتقال بيماريها از طريق خون كمك ميكند.
مديرعامل سازمان انتقال خون استان با بيان اينكه بانوان از اقشار سالم جامعه هستند، خواستار بستر سازي جهت مشاركت فعالتر بانوان در اهداي خون شد.
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