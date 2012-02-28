کرمانشاه آماده استقبال از بهار است

پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری کرمانشاه با فراهم کردن شرایط و امکانات آماده استقبال از بهار و مهمانان نوروزی است.



شهردار کرمانشاه افزود: تمام امکانات موجود برای اینکه بتوانیم میزبانی شایسته برای هموطنان عزیز باشیم به کار گرفته شده و انتظار می رود نوروز امسال کمبودی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.



وی گفت: ایجاد کمپ های نوروزی در مناطق سطح شهر که مجهز به چراغ روشنایی، سرویس بهداشتی، آب گرم، امکانات گرمایشی و کانکس های ظرفشویی و دیگر موارد مورد نیاز را از اقدامات صورت گرفته ذکر کرد.

قربانی تاکید کرد: برپایی ایستگاههای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی با همکاری هیئت ورزشهای همگانی، برپایی جنگ شادی ، استقرار نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت و آسایش مسافران و برنامه های متنوع دیگری در محل کمپ های ایجاد شده انجام می شود.



شهردارکرمانشاه تصریح کرد: گروه های ثابت و سیار راهنمایی مسافران نوروزی با همکاری سازمان میراث فرهنگی در مبادی ورودی و نقاط مختلف شهر و فرودگاه به مهمانان خدمات ارائه می کنند.



وی همچنین به تجهیز تاکسی های فرودگاه و ترمینال های شهر به نقشه، بروشور و تراکتهای تبریک نوروز اشاره کرد و افزود: برای رفاه حال شهروندان عزیز در روزهای پایانی سال و نیز مسافران نوروزی ساعات فعالیت بازارهای روز میوه و تره وبار سطح شهر افزایش می یابد.



وی تصریح کرد: در ایام نوروز اکیپ های گشت زنی اداره اجرائیات شهرداری برای ایجاد نظم بیشتر و جلوگیری از سد معبر در نقاط مختلف سطح شهر حضور خواهند داشت.



شهردار کرمانشاه از برگزاری جشنواره ها و مسابقات نقاشی با موضوعیت شهر من در بهار برای کودکان، انجام فعالیت های تفریحی ورزشی خانوادگی در پارک کوهستان و پارک غربی تاق بستان خبر داد و گفت: مسابقه ماهیگیری در دریاچه پارک شرقی تاق بستان با همکاری سازمان میراث فرهنگی و مسابقات چیدمان سفره هفت سین در پارک های مناطق و بادبادک بازی در پارک ارغوان و پارک کوهستان و نمایشگاه کتاب کودک در پارک نوبهار بخش دیگری از برنامه های در نظر گرفته شده برای شهروندان گرامی است.

قربانی در بحثی دیگری از سخنان خود به فعالیتهای صورت گرفته تا قبل از آغاز سال نو اشاره و تاکید کرد: ترمیم آسفالت معابر، تنظیف و شستشوی مستمر معابر پارکها و خیابانها، رنگ آمیزی جداول، هرس درختان، گلکاری سطح شهر و نامگذاری روزهای 27 و 28 اسفند به نام استقبال از نوروز و پاکسازی سطح شهر با همکاری شهروندان عزیز و آماده شدن برای میزبانی از مسافران نوروزی از اقدامات صورت گرفته پیش از سال نو است.



وی گفت: همزمان با لحظه تحویل سال مزار شهدای عزیز توسط شهرداری گلباران می شود.



شهردار کرمانشاه در پایان با آرزوی موفقیت و سالی خوش همراه با تندرستی برای آحاد جامعه شهروندی گفت : در سال 91 همشهریان فهیم کرمانشاهی با تعامل بیشتر با خادمین خود در شهرداری زمینه پیشرفت و پویایی شهر هر چه بیشتر فراهم سازند.