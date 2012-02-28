محامدی درباره عملکرد شورای حمایت و تأثیرگذاری آن بر روند تولید تئاتر به خبرنگار مهر گفت: ما تهیهکننده، مدیرتولید و مدیر تبلیغات نیستیم که بخواهیم مخاطبان را به داخل سالنهای تئاتر بیاوریم. ما کارگردان و هنرمند هستیم و باید آثاری را به صورت هنرمندانه تولید و اجرا کنیم.
وی معتقد است وقتی دولت بودجهای را به هنر و تئاتر اختصاص داده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به هنرمندان و گروههای نمایشی این بودجه را تخصیص دهد تا به تولید آثار تئاتری بپردازند و بر فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند.
کارگردان نمایش "مقبره سنگی" که قرار بود بعد از پایان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رود یادآور شد: پنج نفر در شورای ساخت برای بودجه این نمایش تصمیم گرفتند ولی شورای حمایت اعلام کرد که بودجه برآورد شده را پرداخت نمیکند، زیرا وظیفه شورای حمایت این نیست که به گروهها بودجه بدهد و تنها از آثاری که در راستای نگاه شورا باشند حمایت میکند.
محامدی ادامه داد: ما مجوز نمایش را داشتیم و چندبار اثر بازبینی شد اما شورای حمایت اعلام کرد که از اثر حمایت نمیکند. اگر قرارداد تیپ قبول شده و قرار است به گروهها بر اساس آن پول پرداخت شود، پس چرا این قرارداد از سوی شورای حمایت نادیده گرفته میشود؟ با این شرایط چرا باید تئاتر کار کرد؟
این کارگردان با سابقه عرصه تئاتر تصریح کرد: شورای حمایت با روندی که در پیش گرفته به تئاتر آسیب میزند و تئاتر را تعطیل میکند. آقای شاهآبادی باید یک بازنگری در نگاه خود نسبت به تئاتر داشته باشد. در این روزها نه تنها پول و حقمان را نمیدهند بلکه قراردادمان را نیز قبول ندارند.
منیژه محامدی معتقد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجهای که دولت به هنر تخصیص داده باید از تئاتر حمایت کند ولی در این میان عملکرد شورای حمایت از تولید آثار به تئاتر آسیب میزند.
محامدی درباره عملکرد شورای حمایت و تأثیرگذاری آن بر روند تولید تئاتر به خبرنگار مهر گفت: ما تهیهکننده، مدیرتولید و مدیر تبلیغات نیستیم که بخواهیم مخاطبان را به داخل سالنهای تئاتر بیاوریم. ما کارگردان و هنرمند هستیم و باید آثاری را به صورت هنرمندانه تولید و اجرا کنیم.
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