مجمع ناشران انقلاب اهانت نظامیان آمریکایی به قرآن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای عمل وقیحانه به آتش کشیدن قرآن کریم را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی در دستان بشریت همواره مورد تکریم و احترام آزادگان و دینداران عالم بوده است. این کتاب مصحف عدالت و رحمت ، صلح و شفقت و روشنترین راه سعادت ابناء بشر است که همواره، جاودانه خواهد ماند.
بدون شک، بیداری اسلامی و خروش موج عظیم امت اسلامی، مرهون تعالیم متعالی این کتاب الهی است و همین امر، خشم جباران و ستمگران روزگار را نسبت به این معجزه خداوندی و سند لطف و مرحمت او برانگیخته است.
قطعاً به آتش کشیدن مصحف الهی اهانت به میلیونها مسلمان و آزاده جهان است که از سر عجز و حقارت دشمنان اسلام در مقابله با این موج عظیم و گرایش روز افزون به این دین الهی سر چشمه میگیرد والبته امواج خروشان انزجار مردمی، در سراسر گیتی پشیمانی و درماندگی عاملان آنان را به دنبال خواهد داشت.
اقدام موهن و ضدانسانی ایادی استکبار در سوزاندن کتاب آسمانی قرآن مجید، به آتشکشیدن تمامی ارزشهای والای الهی و دردناک ترین فاجعه ای است که قلب همه ناشران دیندار جهان اعم از یهودی و مسیحی و مسلمان را جریحه دار نموده و با هدف ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی شده است.»
نظر شما