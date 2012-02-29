نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید موسوی سه شنبه در نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج در محل سازمان جهاد کشاورزی سمنان بر تعیین دوره های ضمن خدمت که امکان برگزاری غیر حضوری آن وجود دارد تاکید کرد و گفت: برگزاری این دوره ها بر اساس سیاست های ابلاغی باشد.

وی گفت: شورای تحقیقات، آموزش و ترویج این سازمان باید کارها را به نحوی پیش بینی و هدایت کند که در نهایت منجر به عملکرد مفید در بخش کشاورزی شود.

موسوی اظهار داشت: پروژه یابی باید از ابتدا تا اجرا در مزرعه تعیین و بر اساس نمودار اجرا گردد.

وی با بیان اینکه دوره های ضمن خدمت تا پایان اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد، گفت: گزارشی از دوره های برگزار شده ضمن خدمت و بهره برداران تهیه و به شورا ارائه گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر تعیین دوره های ضمن خدمت که امکان برگزاری غیر حضوری آن وجود دارد تاکید کرد.

وی به برنامه های آینده سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: تهیه بانک اطلاعات از استادان مورد تائید شورا، حضور رابطان آموزشی در نشست های شورا، تعیین رابط آموزشی برای پیگیری در خصوص مصوبات جلسه، انتخاب دوره ها بر اساس سیاست های ابلاغی وزارتخانه و برگزاری سمینارهای سرما و شترمرغ از جمله این برنامه ها است.

مجید حجازی فر رئیس مجتمع آموزش استان سمنان نیز در این نشست ضمن بیان، نیازهای و اهداف این نشست ها گفت: از این پس باید در برگزاری دوره های آموزشی به ارتقای راندمان آبیاری و شاخص بهره وری مصرف آب کشاورزی توجه شود.

وی، گسترش مبارزه تلفیقی، مصرف بهینه سموم و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در مزارع و باغها، اعمال استانداردهای ملی در موارد بیولوژیک، داروهای دامی و توسعه کشت ارگانیک، تامین الگوی کشت تولیدات گیاهی، زراعی و باغی بر اساس شرایط اقلیمی را از جمله موارد مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد.