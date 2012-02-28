مشارکت آگاهانه مردم موجب تقویت نظام می شود/ تدارک 50 شعبه رای در طرقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سبزوار از مشارکت مردم در انتخابات به عنوان مهم ترین عامل مصونیت نظام در برابر توطئه های دشمنان یاد کرد.

قاسم شعبانی در جلسه آموزشی اعضای شعب اخذ رای شهرستان اظهارکرد: این حضور علاوه بر اهتمام مردم به تشکیل مجلسی توانمند، به عنوان بارزترین نشانه مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به نقشه های شوم مستکبران و مخالفان ملت ایران اظهار داشت: توطئه ها، تحریم ها و کاستی های موجود مانع از پشتیبانی مردم از نظام مردم سالارانه حاکم بر کشور نخواهد شد.

فرماندار سبزوار بر حفظ آرامش در ایام انتخابات تاکید و اضافه کرد: بی طرفی مسئولان نسبت به نامزدها و رعایت قانون از سوی مجریان انتخابات از جمله شروط لازم برای نیل به این مهم است.

حسین میردشتی، رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه سبزوار نیز در این جلسه به تشریح وظایف محافظان و اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و اهم تخلفات احتمالی در شعب اخذ رای پرداخت.

750 نیروی انسانی اجرای انتخابات در جلگه رخ را بر عهده دارند

بخشدار جلگه رخ گفت: برای اخذ آرای مردم 32 صندوق پیش بینی و 750 نفر نیروی انسانی در قالب عوامل نظارتی، بازرسی و اجرایی به فعالیت مشغول هستند

محمود صادقی در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات بخش جلگه رخ، اظهارکرد: یکی از راه های جلب مشارکت هر چه گسترده تر مردم، تبیین جایگاه و اهمیت مجلس و نیز تشریح اوضاع کنونی کشور در منطقه و جهان است.

وی بیان کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای تلاش دشمنان برای فرمایشی نشان دادن انتخابات را محکوم به شکست خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اصحاب رسانه، معتمدین، فرهنگیان و صاحب نظران نقش خطیری در این عرصه دارند.

صادقی از توزیع بیش از سه هزار و 500 پوستر در سطح بخش برای ارتقاء آگاهی مردم به عنوان بخشی از فعالیت های کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات بخشداری یاد کرد.

مشارکت آگاهانه مردم موجب تقویت نظام می شود

فرماندار باخرز با تاکید بر لزوم تلاش تمامی دست اندرکاران برای برگزاری انتخابات قانونمند و بی شائبه بیان کرد: مشارکت آگاهانه مردم، موجب استحکام بخشی بیش از پیش پایه های نظام خواهد شد.

حسین جمشیدی در جلسه توجیهی آموزشی کاربران رایانه انتخابات شهرستان گفت: تسلط بر استفاده از رایانه، توان کنترل پایدار داده ها در شرایط خاص و دقت نظر در ارسال اطلاعات رای دهندگان از جمله موارد مورد انتظار از کاربران رایانه ای انتخابات شهرستان است.

وی تصریح کرد: این افراد همچون سایر مجریان انتخابات حاضر در شعبات اخذ رای باید از هرگونه اظهار نظر در مورد نامزدها پرهیز کنند.

تدارک 50 شعبه اخذ رای در شهرستان طرقبه شاندیز

فرماندار طرقبه شاندیز از تدارک 50 شعبه اخذ رای در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد 28 شعبه مربوط به طرقبه و بقیه مربوط به شاندیز است.

علی اکبر رمضانی با اشاره به فعالیت 900 نفر در برگزاری انتخابات شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کمبودی از نظر امکانات و ملزومات برگزاری انتخابات در شهرستان وجود ندارد.

فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به شرایط کشور در عرصه بین المللی، حضور در انتخابات را ضروری عنوان و اضافه کرد: استقبال گسترده مردم از انتخابات و انتخاب آگاهانه آنان نه تنها تسریع در روند پیشرفت کشور بلکه شکست دسیسه های دشمنان را به همراه دارد.

رمضانی بیان کرد: در کنار تمام فعالیت های مصوب و مورد انتظار از ستاد انتخابات شهرستان، نمایشگاهی با عنوان "حضور حداکثری، معیارهای انتخاب برتر" با تمرکز بر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در بخش طرقبه شاندیز برپا شده است.

تخلفی از سوی نامزدهای تربت حیدریه شاهده نشده است

معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه گفت: تاکنون تخلف انتخاباتی از نامزدهای شهرستان مشاهده و گزارش نشده است.

حسن فتحی نیا در حاشیه بازدید از ستادهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: از آغاز زمان رسمی تبلیغات انتخاباتی نامزدها تاکنون فضایی آرام توام با شور و نشاط در سطح شهرستان و نیز ستادهای انتخاباتی حاکم بوده است.

وی تصریح کرد: دستیابی به نتیجه دلخواه نامزدها جز در سایه رقابت قانونمند و پرهیز از خصومت با سایر رقبا امکان پذیر نخواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه درباره دلایل حساسیت ویژه این دوره از انتخابات تصریح کرد: هجمه مستکبران به نظام و ملت ایران به اشکال مختلف از جمله مهم ترین دلایلی است که حضور مردم به عنوان عامل بازدارنده و خنثی کننده توطئه ها را به یک ضرورت غیر قابل انکار مبدل کرده است.

تقدیر از دستگاه های برتر فیروزه در اجرای برنامه های دهه فجر

فرماندار فیروزه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برگزاری برنامه های دهه فجر شهرستان خواستار بهره برداری از پروژه ها طبق جدول زمان بندی شد و تصریح کرد: ایجاد وقفه و نیز تاخیر در این امر از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

محمدرضا حاجی زاده بر تلاش دستگاه ها برای جذب اعتبار پروژه های کلنگ زنی شده در دهه فجر امسال تاکید کرد.

فرماندار فیروزه با اشاره به انتخابات پیش رو، حضور مردم شهرستان در پای صندوق های رای را گسترده پیش بینی کرد و اظهار داشت: این پیش بینی از آن روست که ساکنان شهرستان فیروزه بارها ولایتمداری و حمایت بی دریغ خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی را اثبات کرده اند.

حاجی زاده با تاکید بر لزوم رعایت احترام تمام نامزدهای انتخابات، یادآوری کرد: هیچ کس به ویژه مسئولان شهرستان اجازه ندارند با غرض ورزی به تخریب نامزد یا جریانی خاص بپردازند.

جلسه آموزشی اعضای شعب اخذ رای باخرز برگزار شد

جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب اخذ رای شهرستان باخرز برگزار شد.

فرماندار باخرز گفت: به مدد استقامت 33 ساله ملت ایران، امروز ندای آزادی خواهی نظام اسلامی در گوش مردم جهان طنین افکنده است.

حسین جمشیدی با اشاره به جهانی شدن افکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی تقویت بعد مردمی نظام بیش از هر چیز حایز اهمیت است.

وی از اسلام و آرای مردمی به عنوان مبانی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی یاد و اضافه کرد: با توجه به شرایط حساس ایران در جهان، حضور آحاد مردم در انتخابات 12 اسفند اهمیت مضاعفی دارد.

رئیس ستاد انتخابات باخرز تصریح کرد: این مردم هستند که سرنوشت انتخابات را تعیین می کنند و وظیفه مجریان قانون مداری، امانت داری و صداقت کامل است.

جمشیدی از قشرهای مختلف مردم شهرستان خواست تا با حضور خود در انتخابات، سهم خویش در ایجاد مجلسی متخصص، متعهد و ولایتمدار را ایفا کنند.