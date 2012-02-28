شهرستان دماوند شایستگی توسعه بخش دیجیتال را دارد

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان دماوند از جمله شهرستانهای استان تهران است که دارای ظرفیتها و پتانسیل بالا در عرصه های مختلف است.

وی گفت: این شهرستان به عنوان یکی از شهرستانهای استان تهران با داشتن ظرفیتها و پتانسیلهای بالا زمینه داشتن سامانه تلویزیون دیجیتال را دارد که این مهم در اولویت کاری شهرستان است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با اشاره به یکی از نیازهای اساسی شهرستان در بخش رسانه ملی چون سامانه تلویزیون دیجیتال اضافه کرد: با توجه به درخواستهای مکرر مردم شهرستان دماوند مبنی بر ایجاد سامانه تلویزیون دیجیتال در منطقه، این مهم با مساعدت رئیس صدا و سیما مورد پیگیری قرار گرفت.

وی یادآور شد: هم اکنون صدا و سیما در این امر با محوریت مرکز استانهای کشور کار خود را آغاز کرده و با توجه به اجرای این طرح در 24 استان نیاز است تا اجرایی شدن آن در شهرستانها تأمل داشته باشیم.

قاسمی فرزاد به نبود بخشی از زیرساختهای موجود در شهرستان اشاره داشت و اضافه کرد: در مواردی شاهد هستیم که دماوند از بخشی زیرساختهای مهم شهری چون نبود ترمینال مسافربری، میدان میوه و تره بار و آرامستان محروم مانده که با توجه به دغدغه های دولت و مسئولان شهرستان به ویژه فرمانداری مبنی بر تأمین رفاه حال مردم، امید است در کوتاه ترین زمان شاهد اجرای هرچه بیشتر و بهتر خدمات دولت در منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از طرحهای مهم در حال اجرا در شهرستان ایجاد پارک امداد با 22 هکتار فضا در روبروی بیمارستان سوم شعبان دماوند است، بر عزم و اراده جدی مسئولان شهرستان در اجرای هرچه بهتر پروژه های منطقه تأکید کرد.