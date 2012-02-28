آغاز طرح نظارتی ویژه ایام نوروز در کردستان/ 545 بازرس بازار را نظارت می کنند

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با نزدیکی به ایام پایان سال و فرا رسیدن نوروز تقاضا برای خرید البسه‏، میوه و شرینی و سایر ملزومات افزایش یافته است و به همین منظور نیز طرح نظارتی ویژه بر بازار در این ایام در سطح استان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: به منظور بازرسی و نظارت بر قیمت، تامین، توزیع و ارائه به موقع کالا و خدمات اولویت دار این ایام، با هماهنگی دستگاه های مرتبط جهت جلوگیری از هر گونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها طرح نظارتی ویژه بر بازار در کردستان به اجرا در آمده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در راستای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از سوی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و رسیدگی سریع به شکایات و گزارش های مردمی اجرای طرح مذکور به استانداری، فرمانداری ها، ائمه جمعه و جماعات و ادارات و مجامع و اتحادیه‌های صنفی شهرستان های تابعه ابلاغ و اطلاعیه طرح نیز در سطح بازار توزیع شده است.

شاه غیبی یادآور شد: در اجرای این طرح تعداد 55 نفر بازرس ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعداد 20 نفر بازرس واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستان ها به صورت فعال حضور دارند.

وی در ادامه گفت: همچنین 470 نفر نیز به عنوان ناظر افتخاری به صورت ویژه در اجرای این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه اصناف را یاری می کنند و در خصوص برخورد با تخلفغات احتمالی مشارکت می کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان مهمترین اهداف اجرای این طرح را هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و برگزاری گشت های مشترک و رسیدگی سریع به پرونده های متشکله و هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص تامین، توزیع و قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در ایام پایان سال عنوان کرد.

شاه غیبی همچنین نظارت ویژه بر رعایت درصد سودهای خرده و عمده فروشی و نصب بر چسب قیمت و صدور فاکتور کالاهای مورد و نظارت ویژه بر رعایت نرخ های تعیین شده در سطوح مختلف را از دیگر اهداف طرح نظارتی بر بازار دانست.

وی افزود: ممانعت از فروش اجباری کالا به همراه توزیع کالاهای اساسی در سطح فروشگاه ها و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و استفاده از توان ناظران افتخاری به منظور انجام نظارت نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به این گزارش ها از اهداف اجرای این طرح است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان از شهروندان درخواست کرد تا تخلفات اقتصادی را به صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یا ادارات صنعت، معدن و تجارت در سایر شهرستان ها و یا به صورت تلفنی با شماره تلفن 124 در میان گذاشته تا در اسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.