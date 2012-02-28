ارسال 18 میلیارد ریال کمک و نذورات نقدی اهوازیها برای حرم امام علی

حجت الاسلام سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این ایوان 500 متر مربع مساحت دارد، اظهار کرد: برای بازسازی آن به 250 کیلوگرم طلا نیاز است و این هدایا و نذورات برای خرید طلا برای حرم هزینه خواهد شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان با اشاره به اینکه از اوایل آذر کار بازسازی حرم آغاز شده، افزود: تاکنون بیش از 750 خشت طلا به ارزش هفت میلیارد و 500 میلیون ریال توسط مردم استان تامین شده است.



وی افزود: برای طلاکاری حرم علوی 12 هزار و 500 خشت طلا نیاز است که با این مقدار پول تا به حال دو ‌سوم ایوان، طلاکاری شده است.



موسوی عنوان کرد: طلای آمیخته به مس در ایوان حرم علوی در طول سالهای متمادی فرسوده و اکسیده شده تا اینکه به ضرورت از سال گذشته طلاکاری و مرمت ایوان حرم به مردم خوزستان واگذار شد.