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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

فرقانی در گفتگو با مهر:

بخش خصوصی فارس به ولایتمداران رای می دهد

بخش خصوصی فارس به ولایتمداران رای می دهد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: بخش خصوصی استان فارس به داوطلبان ولایتمدار و کارشناس رای می دهد.

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بستری مهیا شده تا داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بتوانند نظرات خود را با بخش خصوصی استان در میان بگذارند، افزود: به طور یقین هماهنگی میان دستگاه های مختلف به خصوص نمایندگان مجلس و بخش خصوصی می تواند راه های پیشرفت استان را مهیا کند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی معیارهای مختلفی را برای رای دادن به نامزدهای انتخاباتی مد نظر قرار داده، یادآور شد: مهمترین اولویت یک نماینده، ولایتمدار بودن او است که در این راستا بخش خصوصی معیارهایی مثل کارشناس بودن و داشتن شناخت کافی از وضعیت اقتصادی استان را مد نظر قرار می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن شیراز با بیان اینکه مهمترین هدف اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استان فارس ایجاد اشتغال پایدار است، گفت: نمایندگان مجلس می توانند بخش خصوصی استان را در راه رسیدن به اهداف خود یاری کنند به شرط اینکه بتوانند شناخت کافی از وضعیت فارس داشته باشند.

فرقانی با اشاره به اینکه قوانین به اندازه کافی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: قوانین باید اصلاح شود به خصوص در مباحث اقتصادی زیرا تعداد زیاد قوانین باعث بروز مشکلات برای بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی شده است.

کد مطلب 1546094

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