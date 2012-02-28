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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

احمدی در گفتگو با مهر:

تعداد نامزدهای انتخابات حوزه علی آبادکتول کاهش یافت

تعداد نامزدهای انتخابات حوزه علی آبادکتول کاهش یافت

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون فرمانار علی آبادکتول گفت: تعداد نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس در شهرستان به پنج نفر کاهش یافت.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع 8 نامزد در این دوره انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان تایید صلاحیت شدند که سه نفر تاکنون انصراف داده اند.

وی اظهار داشت: علیرضا ثمره کول، محسن میرکتولی و ولی الله کرد کتولی از جمله نامزدهایی هستند که انصراف داده اند.
وی عنوا کرد: کرد کتولی اموز انصراف خود را اعلام کرده است.

محمدرضا جعفری، آسیه بیگوم سیدی، اسدالله قره خانی، مختار مهاجر و رحمت الله نوروزی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول فعالیت دارند.

گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد که 70 نامزد برای کسب 7 کرسی مجلس رقابت می کنند.

کد مطلب 1546096

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