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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

افتخاری در گفتگو با مهر:

4 کاندیدا در حوزه انتخابیه کرج انصراف دادند/ رقابت در کرج با 58 کاندیدا ادامه دارد

4 کاندیدا در حوزه انتخابیه کرج انصراف دادند/ رقابت در کرج با 58 کاندیدا ادامه دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج گفت: تا امروز چهار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان کرج از ادامه رقابت انتخاباتی منصرف شده و تا این لحظه این حوزه انتخابیه 58 کاندیدا در انتخابات پیش رو خواهد داشت.

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار و وقایع انتخاباتی شهرستان کرج گفت: تا این لحظه که در ششمین روز تبلیغات انتخابات بسر می بریم، از 62 کاندیدای تائید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، چهار نفر از کاندیداهای حوزه انتخابیه کرج انصراف داده و رقابت در این حوزه با 58 کاندیدا ادامه دارد.

وی افزود: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تبلیغات انتخابات، شور و نشاط انتخاباتی در کرج اوج گرفته و کاندیداها از تخلفات تبلیغاتی فاصله گرفته و در فضائی سالم و به دور از حاشیه به رقابت خود در عرصه تبلیغات ادامه می دهند.

وی گفت: در دو روز اول شروع تبلیغات شاهد تخلفات گسترده ای از برخی کاندیداها بودیم که با تذکر به موقع مسئولان و برخورد قاطع کمیته امحاء این امر کنترل شده و همکاری چشمگیری را از سوی کاندیداها و ستادهای تبلیغاتی آنها شاهد هستیم.

وی در خصوص شعب اخذ رای در شهرستان کرج گفت: در شهرستان کرج 746 شعبه اخذ رای به جمع آوری آرای مردم اقدام کرده که از این تعداد 710 شعبه ثابت شهری و روستائی بوده و 36 شعبه سیار خواهد بود.

افتخاری تصریح کرد: شعبه های سیار در نقاط صعب العبور، بیمارستان ها و ادارت ونهاد هائی که شیفت روزهای تعطیل دارند به جمع آوری آرا مبادرت خواهند داشت.

کد مطلب 1546097

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