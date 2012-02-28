اهانت به قرآن و تزلزل در استراتژی بازگشت ناتو از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: جنایت قبیحانه سوزاندن قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی چند روزی است که اعتراضات وسیع و خشمگینانه افغانها علیه آمریکاییها را در این کشور به همراه داشته است و نیروهای آمریکایی این روزها توسط مردم افغانستان به عنوان اشغالگران بی خدا شناخته می شوند.

دی سایت در ادامه به کشته شدن بسیاری از مردم در جریان این اعتراضات در افغانستان اشاره کرده و خاطر نشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی و سوزاندن قرآن کریم، نیروهای آمریکایی را در جهان اسلام بیش از پیش بی اعتبار کرده است. آمریکاییها با نادانی تمام یک بار دیگر به فرهنگ و مذهب انسانها بی حرمتی کردند. این عمل اوباما را مجبور کرد تا با عذرخواهی، مردم خشمگین افغانستان را آرام کند.

نویسنده در ادامه به قتل دو افسر بلند پایه آمریکایی در اواخر هفته گذشته که به مشاوره در وزارت کشور افغانستان اشتغال داشتند اشاره کرده و این مسئله را چالشی دیگر برای رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان ارزیابی کرده و نوشت: مرگ این دو افسر ناتو برای آمریکاییها این مسئله را آشکار کرد که تا چه حد استراتژی آنها بعد از عقب نشینی نیروهای نظامی ناتو از افغانستان می تواند خطرناک باشد. جنگ در افغانستان بعد از بازگشت نظامیان به عملیات مشاوره نیروهای افغان توسط مشاوران ناتو تغییر خواهد کرد.

دی سایت در ادامه این مطلب نوشت: قرار است تا پایان تابستان شمار نظامیان خارجی در افغانستان از 100 هزار نفر به 68 هزار نفر کاهش یابد و این روند به مرور ادامه خواهد یافت و تا پایان سال 2014 همه واحدهای نظامی و جنگنده ناتو از این کشور خارج خواهند شد. تقریبا 25 هزار سرباز ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها دیگر شرکت در عملیات جنگی نخواهد بود بلکه وظیفه آنها حمایت از ارتش افغانستان می باشد.

این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: تغییر استراتژی ناتو در افغانستان خطرات و ریسکها برای این ائتلاف نظامی را هم تغییر خواهد داد. با توجه به کشته شدن دو افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان بعد از جنایت قرآن سوزی در این کشور امید اینکه امنیت گروههای باقی مانده در افغانستان با برگشت بخش عظیمی از نیروهای نظامی ناتو از این کشور تامین شود کاهش می یابد.

دی سایت در ادامه تصریح کرد: شرایط در افغانستان با عراق متفاوت است. در افغانستان شکاف فرهنگی بین نیروهای بومی و آمریکایی بزرگتر است. بسیاری از افغانهایی که در سازمانهای حکومتی افغانستان مشغولند احساس می کنند که حضور آمریکاییها در کشورشان و رفتارهای سربازان آمریکایی حقوق آنها را ضایع کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: سفیر آمریکا در کابل اخیرا اطمینان داده است که ما در مسیر شراکت با حکومت و ملت افغانستان قرار داریم. البته گروههای ایساف همکاری مستقیم با واحدهای افغان را فعلا به حالت تعلیق درآورده است. حکومت آلمان نیز مستشاران خود را از سازمانهای افغانی به کشور برگردانده است. این شرایط نشان می دهد که غرب روی شرایط خطر جدید هنوز آمادگی ندارد.

مشخص نیست که اعتماد بین طرفین چه موقع بار دیگر ایجاد شده و هماهنگی ها از سر گرفته می شود. چنین وضعیتی نشان می دهد که تا چه حد استراتژی ناتو برای بعد از برگشت از افغانستان شکننده است.