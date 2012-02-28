810 نفر تحت پوشش طرح تربیتی چهره به چهره قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، تعداد تربیت شدگان این طرح را 810 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا 394 پسر و 416 دختر تحت پوشش این طرح تربیتی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح تربیتی چهره به چهره در این استان 300 میلیون ریال بوده است.

مطهری فر با اشاره به اجرای طرح چهره به چهره در این استان، تصریح کرد: این طرح به صورت ملی در سطح کشور اجرا شده و در خراسان جنوبی نیز در حال اجرا است.

وی کانون های فرهنگی هنری مساجد را مجری اجرای این طرح در استان دانست و افزود: این طرح محدود به موضوع خاصی نبوده و با توجه به نیازهای جامعه در استان به صورت تربیتی اجرایی شده است.

مطهری فر با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در پنج شهر استان این طرح اجرا شده است، افزود: بیرجند، سرایان، سربیشه، سه قلعه و قاین از جمله شهرهای تحت پوشش این طرح بوده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تعداد مربیان مرد این طرح را 25 نفر و مربیان زن را 16 نفر برشمرد و بیان کرد: در این راستا 32 حلقه برادر و 26 حلقه خواهر تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت این تعداد افراد آموزش دیده بویژه در مسائل عفاف و حجاب در کانون های مساجد باید استفاده شود، افزود: طی برنامه ریزی انجام شده اجرای این طرح در کل استان در دستور کار قرار دارد.

مطهری فر با اشاره به اینکه این طرح با توجه به نیازهای اساسی جامعه بویژه جوانان طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: این طرح در 250 کانون فرهنگی و هنری استان باید اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: طرح چهره به چهره در صورتی که به صورت صحیح اجرا شود می ‌تواند منشا خیرات زیادی در حوزه فرهنگی جامعه و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد شود.

مطهری فر با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح فقط آموزش متون دینی نیست، بلکه تربیت نوجوانان بر مبنای مفاهیم دینی و قرآنی هدف نهایی این طرح است، یادآور شد: در این راستا سرفصل‌ هایی مشخص برای پاسخ به شبهات دینی در میان نوجوانان و جوانان، به ویژه در مناطق استان ‌های مرزی اجرا می ‌شود تا اقدامی برای تعامل دوستانه، همراه با پاسخگویی به سوالات و تبیین مفاهیم دینی به جوانان و نوجوانان باشد.