شاه بحرین و عربستان مشروعیت ندارند/ تهدید سوریه به حمله مغایر منشور ملل است

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح شاه سعودی و حاکم بحرین برای انضمام بحرین به عربستان که خبر آن در رسانه ها منتشر شده است، تصریح کرد: بحرین طی توافقنامه ای در دهه 50 از ایران جدا شد اما در شرایط کنونی قاعده بر این است که برای استقلال و یا پیوستن دو کشور با برگزاری رفراندوم به آرای عمومی گذاشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: اما اینکه دو دولت توافق کنند که دو کشور یکپارچه شوند باید در درجه نخست دید که آیا این دولت ها مشروعیت دارند یا خیر و حکومت های سلطنتی که با انتخابات و دموکراسی بیگانه اند مشروعیتشان زیر سئوال است.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: در هر صورت تصمیمات کلان در رابطه با کشورها می بایست به رای عموم گذاشته شود مانند آنچه که در سودان اتفاق افتاد هر چند آن هم بر اساس برنامه ریزی بود. چطور در سودان همه پرسی برگزار شد اما در بحرین این حق وجود ندارد و سازمان های بین المللی چطور در رابطه با این نقض حقوق بشر سکوت می کنند.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه در رابطه با اقدام یکجانبه برای حمله به سوریه که برخی کشورها آن را مطرح می کنند، گفت: اقدام یکجانبه مغایر با منشور ملل متحد است و منشور ملل صراحتا هرگونه تهدید و توصل به زور علیه دیگر کشورها را ممنوع اعلام کرده و کشورهای عضو سازمان ملل مسئولیت دارند که اقدام برای تهییج حمله به سوریه نداشته باشند.

وی حمله را نیز مغایر با اصول منشور ملل متحد دانست و گفت: حمله به کشورهای عضو سازمان ملل تجاوز علیه تمامیت ارضی کشورهاست و به عنوان جرم بین المللی قابل پیگیری است.

امین زاده با اشاره به ماده 2 منشور ملل متحد که تعرض به کشورها را ممنوع اعلام کرده، خاطر نشان کرد: بر اساس بند 4 منشور ملل متحد هر گونه تهدید به حمله ممنوع است که این تنها شامل کشورها نیست بلکه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل نیز باید به آن پایبند باشند.

این کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به اینکه حمله به کشورها تنها در صورت اقدام یک کشور علیه امنیت بین المللی مجاز شمرده شده است، گفت: در غیر این صورت حقی برای حمله و یا تهدید به حمله وجود ندارد.

وی با اشاره به تحولات سوریه گفت: هم اکنون دولت سوریه در جهت به رسمیت شناختن احزاب قانون اساسی سوریه را تغییر داده و مردم سوریه هم به آن رای داده اند بنابراین تغییر و اصلاح باید مسالمت آمیز باشد که در این شرایط محلی برای حضور زورمدارانه باقی نمی ماند.

وی در پایان گفت: کشورهایی که بر طبل جنگ می کوبند مسئول کشتارهایی خواهند بود که در صورت وقوع حمله به سوریه رخ خواهد داد.