هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی العالمیه مشهد پیش ازظهر سه شنبه در آیین اختتامیه این المپیاد که با حضور برگزیدگانی از کشور های ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، سنگاال، نیجریه، تایلند، گینه،عراق، فیلیپین برگزار شد، اظهار داشت: اختتامیه المپیادها و مسابقات قرآنی زمینه ساز رشد و بالندگی برای برگزاری المپیاد ها و مسابقات قرآنی در سالهای آینده است.

حجت الاسلام محمد حسین مهدوی مهر با بیان اینکه با توجه به مجاورت و همسایگی مشهد الرضا با جوار ملکوتی ثامن الحجج(ع) مشهد در زمینه المپیاد های قرآنی رشد قابل توجه ای داشته است، افزود: طلاب و فضلا حاضر در مشهد باید عالمان امینی برای قرآن کریم و اهل بیت(ع) باشند.

وی با اشاره به اینکه جوامع مسلمان با دارا بودن گنجینه های معنوی نفیسی چون قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در فقر زندگی می کنند، تصریح کرد: کشور های مسلمان چون عراق که نیمی از ائمه معصوم(ع) در آنجا مدفون هستند از ثروتمند ترین کشور های جوامع بشری محسوب می شوند اما متاسفانه به دلیل استفاده ناصحیح و یا عدم استفاده از گنجینه های معنوی جز فقیر ترین کشورها در جهان محسوب می شوند.

مهدوی مهر با بیان اینکه متاسفانه جوامع مسلمان با دارا بودن داشته های معنوی غنی در برابر سئوالات جوامع جهانی قادر به پاسخ گویی نیستند، بیان داشت: با وجود سرمایه های معنوی که پروردگار متعال به صورت رایگان در اختیار ما گذاشته است داشتن چنین فقری نکوهش شده و قابل سرزنش است.

فقرزدایی معنوی نیازمند ارتقاء سطح علم فضلا و طلاب است

وی هچنین خواستار توجه همه فضلا و طلاب به این فقر معنوی شد و افزود: فقیر بودن با دارا بودن گنجینه های معنوی قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه قابل پذیرش نیست.

وی اظهار داشت: به منظور بهره برداری از منابع غنی معارف اسلامی در راستای فقر زدایی معنوی نیازمند برنامه ریزی مدون، مشارکت و ارتقاء سطح علم علماء، فضلاء و طلاب است.

در هفدهمین دوره از المپیاد بین المللی قرآن و حدیث از 14نفر از برگزیدگان در رشته های حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ نهج البلاغه، دعا و مناجات و اذان تقدیر به عمل آمد که هفت نفر از برگزیدگان خواهر و هفت نفر برادر بودند.

در مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث حاضرین و برگزیدگان نسبت به هتک حرمت قرآن کریم که توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است انزجار خود را با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کردند.

گفتنی است، در جامعه المصطفی العالمیه مشهد دو هزار و 500 طلبه غیر ایرانی از 35 ملیت مشغول به تحصیل هستند.