شهرک صنعتی انرژی در استان البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مرتضوی اظهار داشت: با توجه به رویکرد جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان البرز مبنی بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی، پس از تصویب شهرک صنعتی دارویی که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است، شهرک صنعتی انرژی به عنوان دومین شهرک تخصصی در این استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



وی اضافه کرد: استقرار صنایع با فناوری بالا (High-Tech)، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و تولید بنزین از گاز (GTL)، از ویژگی ها و از اولویت های راه اندازی این شهرک است.



مرتضوی گفت: علاوه بر مبحث افزایش اشتغال، این شهرک گامی دیگر در تحقق استان البرز به عنوان قطب فناوری کشور خواهد بود.



از مزایای ویژه توسعه صنایع نوین (High-Tech) به عنوان صنایع سبز و پاک، دوری از آلاینده های زیست محیطی است که می توان با لحاظ موقعیت جغرافیایی و جمعیتی کلانشهر کرج به اهمیت آن اشاره کرد.



بیانیه مشترک سازمان بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز



به فضل خداوند متعال، اصناف و صنعتگران اعم از مجامع امور صنفی، اتحادیه های مختلف تولیدی و توزیعی، بازاریان، کسبه و انقلابی همگام با کلیه اقشار مختلف مردم شریف و غیور ایران اسلامی در سی و چهارمین بهار آزادی و در 12 اسفند 90 یکی دیگر از حماسه های حضور انقلابی خود را به نمایش خواهند گذاشت و با حضور پر شکوه خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان اصلح، مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی و حامیان داخلی و خارجی آنها خواهند کوبید و بار دیگر با آرمانهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای تجدید میثاق خواهند کرد.

آغاز نمایشگاه های بهاره از دهم اسفندماه در 8 نقطه از استان البرز

رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان البرز از دهم اسفند ماه فعالیت خود را آغاز و در 8 نقطه از استان به عرضه کالاهایی همچون مواد غذایی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مواد شوینده، پوشاک، کیف و کفش خواهند پرداخت.



محمدعلی حشمتی در این خصوص اظهار داشت: در نمایشگاه های بهاره امسال تلاش شده با تخصیص تعدادی از غرفه ها به تولید کنندگان، امکان بهره برداری بیش از پیش شهروندان را از عرضه مستیم کالا فرآهم آوریم.



وی افزود: خوشبختانه طبق توافق به عمل آمده محصولات عرضه شده علاوه بر کیفیت بالا از شرایط تخفیفی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود و البته با واگذاری غرف رایگان جهت توزیع مربوط به تنظیم بازار به ارائه تسهیلات بیشتر به شهروندان هستیم.



نمایشگاه های بهاره امسال در 5 نقطه شهرستان های کرج از جمله: میدان امام خمینی (ره)، شیخ آباد، فردیس، مهرشهر و باغستان با بیش از 700 غرفه و همچنین در دو نقطه از شهرستان ساوجبلاغ و یک نقطه از شهرستان نظرآباد برگزار می شود.