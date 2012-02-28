تولیدکنندگان زنجیره لجستیک کالای خود را مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: کالای سالم، کیفی و استاندارد، داشتن اطلاعات و آموزش، رویت نمونه کالا، طرح شکایت، داشتن حمایت دولت، دریافت خسارت و خدمات پس از فروش، 7 حقی است که یک مصرف‌کننده بر اساس قانون دارا است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حالی که هر سال 9 اسفندماه از حامیان بزرگ حقوق مصرف‌کننده تجلیل می‌شود، اما این حقوق هیچگاه به صورت کامل از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا رعایت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را در سراسر کشور عرضه می‌کنند، این درحالی است که در برخی از شهرها و روستاهای کشور، کالا با کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد بنابراین تولیدکنندگان باید زنجیره تامین، توزیع و لجستیک کالای خود را مدیریت کنند. در غیر این صورت، همین شیوه توزیع و ارایه خدمات پس از فروش منجر به از بین رفتن اصالت کالاهای آنها و خدشه دار شدن برندشان می‌شود.

به گفته غضنفری، باید متناسب با نیاز مشتری محصول تولید شود؛ چراکه با ایجاد انحصار و رانت، مصرف‌کننده با مشکل مواجه شود و این فضای گلخانه ای منجر به شکست تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: رعایت حقوق مصرف‌کننده، تقویت کننده تولید داخلی است و به تقویت صادرات منجر می‌شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت تولید منجر به افزایش صادرات و ممانعت از خروج ارز می شود ومردم به صورت خودکار به اینکه کیفیت و خدمات پس از فروش در سطح بالاتر عرضه می شود به سراغ تولیدات خارجی نمی‌روند.