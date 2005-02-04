حسين ابراهيمي الوند : فقط " نويسندگان منصف " را از خارج به ايران دعوت مي كنيم

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، همزمان با برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب كودك در كرمان، نمايشگاه عكسي با موضوع كودك وخانواده در اين شهر برگزارخواهد شد. گفتني است كه آثاري كه دراين نمايشگاه به نمايش درخواهند آمد، شامل 30 اثر برگزيده از ميان آثاري هستند كه در مسابقه اي با همين موضوع توسط "انجمن عكاسان جوان" برگزار خواهد شد.

" حسين ابراهيمي الوند" نيزكه مسئوليت دعوت مهمانان خارجي را درنمايشگاه كتاب كودك كرمان برعهده دارد درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهرگفت : ميهماناني را براي دعوت درنظرداريم كه دركارنامه ي ادبي خود ، اثري مربوط به ايران ( ازلحاظ موضوع ، مكان يا شخصيت داستان ) با ديد و نقطه نظري منصفانه داشته باشند ، چرا كه درسطح دنيا نويسندگاني هستند كه به ادبيات و كشورماعلاقه مندند اما ارتباطي با كشور ما ندارند و وظيفه ي ما برقراري ارتباط ، آگاه سازي و حمايت از آنان است.



وي درادامه افزود كه اسامي دقيق مهمانان هنوز مشخص نيست . گفتني است كه اين مهمانان در سفر به ايران سه روز دركرمان، دو روزدراصفهان و يك روزدربم حضورخواهند داشت .