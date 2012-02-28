یزد در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک کشور حضور می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ژیمناستیک استان یزد متشکل از محمدرضا علی حسینی، محمدحسن عارف، احسان ساجدی، علی نجم آبادی و کیوان فاضل یزدی به سرپرستی محمدهادی یاوری در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور حضور خواهد یافت.

مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور از 13 اسفند ماه به مدت هفت روز به میزبانی استان ایلام برگزار می شود.

"خوش خبر" قهرمان دور پایانی رقابتهای تنیس روی میز جوانان یزد شد



دور دوازدهم مسابقات تنیس روی میز آزاد و رده بندی جوانان یزد با قهرمانی مهدی خوش خبر به پایان رسید.



در این مسابقات که با حضور 14 راکت به دست در سالن شهید مدیری یزد برگزار شد، بعد از مشخص شدن هشت نفر برتر در مرحله گروهی، مسابقات به صورت دو حذفی ادامه یافت که در نهایت مهدی خوش خبر با پیروزی سه بر صفر مقابل حمید دهقان در مسابقه فینال قهرمان این مسابقات شد.



امیرمحمد یوشنی نیز در این مسابقات در جایگاه سوم قرار گرفت.



حریفان فولاد یزد در لیگ فوتبال نوجوانان کشور مشخص شدند



حریفان تیم فوتبال فولاد یزد در لیگ نوجوانان کشور مشخص شدند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم فولاد یزد با تیم های مس رفسنجان، نماینده هرمزگان و نماینده خراسان جنوبی هم گروه شده است.

این مسابقات در قالب گروه پنج رقابت های قهرمانی لیگ نوجوانان کشور به صورت متمرکز از 15 اسفند ماه سال جاری به مدت یک هفته در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

در مسابقات فوتبال لیگ نوجوانان کشور 30 تیم در پنج گروه با هم به رقابت می پردازند که در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی این رقابت ها راه پیدا خواهد کرد.



ورزشکاران استان یزد در انتخابات حضور گسترده خواهند داشت

اداره کل ورزش و جوانان استان یزد طی بیانیه ای حضور گسترده ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و جوانان را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.



در این بیانیه آمده است: بعدا ز حماسه‌ ای که مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری رقم زدند و با اتحاد و همدلی به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفتند، شور و حال وصف ناپذیری به وجود آمده تا بار دیگر حضور حداکثری مردم در سراسر کشور در پای صندوق ‌های رای را شاهد باشیم.

جامعه ورزش استان نیز به دنبال همین شور و اشتیاق در جامعه، حضوری گسترده و پرشور در انتخابات مجلس نهم خواهند داشت.



جامعه بزرگ ورزش استان اعم از قهرمانان، ملی پوشان، مدیران، مربیان و پیشکسوتان، جوانان و تشکل های فعال بر حسب وظیفه ایمانی خود با حضور یکپارچه بار دیگر شور و شعور انقلابی و اسلامی خود را به رخ جهانیان به ویژه استکبار جهانی می کشند و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک خواهند گفت.