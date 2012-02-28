برگزاری نشست روشنگری سیاسی در دانشگاه آزاد/ نشست پشت پرده های انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گنجی جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور بعد از ظهر دوشنبه در نشست روشنگری سیاسی در محل دانشگاه آزاد خرم آباد تصریح کرد: نیروهای انقلابی باید به مجلس نگاه چندگانه داشته باشند و هم سلامت، هم کارآمدی و هم پایبندی آن به ارزش های انقلاب را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: انتخابات این دوره خیلی پیچیده است، چون در این دوره صحنه به گونه ای است که در مغز مرکزیت نیروهای انقلاب، ما با جریانی بحث های فکری و اعتقادی انحرافی داریم و این پیچیدگی در زوایا، رفتار و ادعاها قابل تشخیص نیست بنابراین، تشخیص، کار مشکلی است.

مجلس ششم مجلس براندازی بود

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور با اذعان به اینکه مجلس نیز می تواند مایه ناامنی در کشور شود، ادامه داد: مجلس ششم مایه امنیت نبود و تا این مجلس شکل گرفت غربیها در پایتخت آلمان همایشی با نام چشم انداز ایران بعد از مجلس ششم را برگزار کردند و به آن مجلس برای براندازی دل بستند.

گنجی یادآور شد: مجلس ششم تا اندازه ای از بخشی از جریان دانشجویی کار کشید تا آن را فلج کرد.

وی با بیان اینکه تمرکز مردم در انتخابات باید بر روی یک جریان باشد، گفت: وجود اکثریت در مجلس، اصلی است که در تصمیم گیری های مجلس بسیار اثرگذار است.

حضور حداکثری در انتخابات تمام گزینه های روی میز دشمنان را به زباله دان می اندازد

رئیس دانشگاه لرستان گفت: حضور حداکثری در انتخابات تمام گزینه های روی میز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را به زباله دان می اندازد.

حسن زمانیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست انتخاباتی و پرسش و پاسخ با عنوان "پشت پرده های انتخابات در لرستان" در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان تصریح کرد: هر برگه رای به مانند یک گلوله و یک بمب بر سر دشمنان است و حضور حداکثری در انتخابات می تواند تمام گزینه های روی میز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را به زباله دان بیندازد.

وی افزود: بهترین و منطقی ترین راه دخالت مردم در حکومت، امر انتخابات است که جمهوری اسلامی با برگزاری بیش از 30 انتخابات کارنامه درخشانی در این زمینه به جا گذاشته است.

رئیس دانشگاه لرستان از انتخابات ایران به عنوان جشن مردم سالاری برگرفته از 22 بهمن یاد کرد و گفت: هرساله با مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن خون تازه ای به رگ مردم سالاری انتخابات تزریق می کنیم و این برای ما خیلی حائز اهمیت است.

حضور در انتخابات از نتیجه آن مهمتر است

زمانیان ادامه داد: دشمنی آمریکا با ایران به این دلیل است که جمهوری اسلامی برای کشورهای تحت سیطره این کشور الهام بخش است و اکنون که می بینند حکومت های سرسپرده و وابسته به آمریکا با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری در حال سرنگونی هستند به همین دلیل تمام همت خود را صرف این کرده اند که این نظام را از سر راه خود بردارند.

وی افزود: امروز دشمنان از داخل جبهه ای چند سر را ایجاد کرده اند تا بتوانند مردم را از نظام جدا کنند که از جمله آنها می توان به تلاش در راستای ایجاد مانع برای جلوگیری از حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و این موضوع را در سایه تحریم، ترور، تلاش برای توقف برنامه هسته ای و تهدید دنبال می کنند.

رئیس دانشگاه لرستان با اذعان به اینکه به همان اندازه که در جامعه شور و شوق انتخابات وجود دارد دشمن هم به همین میزان به دنبال پایین آوردن مشارکت مردم در انتخابات است، گفت: حضور در انتخابات از نتیجه انتخابات هم مهمتر است چرا که حضور در انتخابات برای ما سرنوشت ساز است.

زمانیان یادآور شد: به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب حضور حداکثری در انتخابات باعث مصونیت بخشی و رفع تهدیدها از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود و واقعا هم همینطور است.

وی به دانشجویان به عنوان بخشی از گروههای مرجع جامعه توصیه کرد انتظار داریم که دانشجویان به عنوان هسته های بصیرت بخشی و آگاهی بخشی در جامعه مشارکت در انتخابات که مورد تاکید رهبر انقلاب است را تقویت کنند.

بنابر این گزارش این نشست انتخاباتی به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان و با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان برگزار شد.