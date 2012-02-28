کاندیداها در قانونمداری مصرتر از بقیه باشند/ آخرت خود را به دنیای مردم نفروشید

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگیهای کاندیدای اصلح گفت: فضای تبلیغات بهترین فضا برای محک زدن عملکرد کاندیداها خواهد بود واز همین فضا می توان فهمید که هر کاندیدائی تا چه حد به آموزه های دینی و قوانین کشور پایبند است.

وی افزود: در آموزه های دینی ما نسبت به پرهیز از اسراف و همچنین عدم تعارض به حقوق دیگران سفارش های زیادی شده که در فضای تبلیغات انتخاباتی مشخص می شود که چه کسی و تا چه حدی به این اصول پایبند است.

وی تلاش برای تخریب دیگران در جهت معرفی خود را تعارض به حقوق دیگران دانست و گفت: در فضای تبلیغات اگر فردی برای معرفی خود وارد حریم شخصی دیگران شده و سعی در تخریب شخصیتی وی داشته باشد، خلاف آموزه های دینی عمل کرده و نمی تواند اصلح باشد.

افتخاری گفت: کاندیداها در تبلیغات خود نباید شعور سیاسی مردم را به سخره گرفته و خارج از توانمندیهای خود و یا خارج از چارچوب وظایف نماینده مجلس تبلیغ کنند که این امر نیز خلاف آموزه ای دینی خواهد بود.

وی گفت: کاندیداها باید در پایبندی به قانون نسبت به دیگران مصرتر باشند چرا که خود در آینده قانونگذار خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات کرج نسبت به ولایتمداری و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد و گفت: کاندیداهای انتخابات مواظب باشند آخرت و دین خود را به دنیای مردم نفروشند که هیچ امری تاسف بارتر از این نخواهد بود.