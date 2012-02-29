تخلف و تخریب دیگران برای رای آوردن جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان نماینده فعلی مردم کرج، اشتهارد و آسارا که کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شده از کاندیداهای تحت حمایت جبهه متحد اصولگرایان در کرج اعلام شده تا در کنار محمد جواد کولیوند و مفید کیائی نژاد سه کاندیدای تحت حمایت این جبهه در استان البرز باشد.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان در همایشی که با موضوع انتخابات در شهرستان کرج و با حضور اکبریان و کولیوند برگزار شد، علت انتخاب اکبریان برای حمایت توسط جبهه متحد اصولگرایان را همگامی و همسوئی وی با منویات رهبری و خط مشی و منشور اخلاقی این جبهه اعلام کرد و گفت: خدمات بی وقفه اکبریان برای رشد و توسعه همه جانبه کرج جای تقدیر و تشکر داشته و از دید جبهه متحد نیز دورنمانده و این امر در کنار آرا و اقبال گسترده مردم در نظر سنجی ها سبب شد تا جبهه متحد اصولگرایان از وی حمایت کند.

هر حزب و گروهی شایسته اعتماد مردم نخواهد بود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام حمایت جبهه متحد اصولگرایان گفت: جبهه متحد اصولگرایان برای شناسائی و معرفی افراد دلسوز نظام و پایبند به ارزشهای انقلابی و اسلامی و همچنین تلاش برای همراهی و مساعدت مردم برای انتخابی آگاهانه و موثر برای تثبیت روزافزون نظام و راهیابی اصلح کاندیداها به مجلس شورای اسلامی را داشته که جا دارد از تلاش های بی وقفه اعضای این جبهه تشکر کنم.

وی تصریح کرد: گروه ها و احزاب مختلف سیاسی، تنها نقش راهنما و هدایت گر برای مردم داشته و تلاش می کنند تا بهترین ها را از نظر خود و مطابق با خط مشی خود به مردم معرفی کنند اما در نهایت خود مردم هستند که با تحقیق و مطالعه، شعور سیاسی خود را بالا برده و تشخیص می دهند که کدام گروه و کدام جریان با چه ایده و افکاری از افراد حمایت می کنند و آیا حمایت آنها تلاش برای تحقق اهداف نظام و پیشبرد مصلحت نظام است یا در خلاف آن.

وی افزود: جبهه متحد اصولگرایان با خط مشی و منشور اخلاقی مطابق و همگام با مقام معظم رهبری، یکی از قابل اعتماد ترین گروههای سیاسی موجود در انتخابات پیش رو است.

تبلیغاتم به دور از تخریب دیگران است

اکبریان در خصوص اقدامات تبلیغاتی خود گفت: تبلیغات خود را در فضائی سالم و به دور از هرگونه اقدام در جهت تخریب دیگران ادامه می دهم و از آنجا که انگیزه ام برای حضور تنها خدمتگزاری بوده و خود را خادم مردم می دانم، تخلف و تخریب دیگران برای رای آوردن را جایز ندانسته و در دستور کار خود نخواهم داشت.

وی فضای تبلیغات البرز به ویژه در مرکز استان را سالم و به دور از حاشیه دانست و گفت: امیدوارم فضای سالم و رقابتی کرج حضوری پر شور و نشاط و مشارکتی گسترده را در استان رقم زند.

تلاش برای کاهش نرخ بیکاری البرز را در دستور کار دارم

وی در خصوص اهداف برنامه های خود در صورت راهیابی مجدد به خانه ملت گفت: نرخ بیکاری در البرز شایسته ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه این استان نبوده و تلاش دارم تا با احیای ظرفیت های مختلف البرز در زمینه های صنعتی، علمی و گردشگری و به کار گیری این ظرفیت ها در جهت اشتغالزائی نرخ بیکاری را در استان کاهش دهم.

اکبریان همچنین، پیگیری مشکلات و معضلات شناسائی شده در این دوره از نمایندگی، مشکلات عمده در سرانه های فرهنگی استان به ویژه در شهراهای اقماری، مبارزه با تورم و مقابله کارشناسانه با تحریم های فعلی را از جمله اهداف و برنامه های خود اعلام کرد.

تصویب 4 شهرک صنعتی به منظور اشتغالزائی مهمترین هدف من است

وی گفت: تصویب چهار شهرک صنعتی در استان البرز را در دستور کار خود دارم تا از این طریق گامی بزرگ در جهت اشتغالزائی و کارآفرینی برداشته شده و نرخ بیکاری استان کاهش محسوسی داشته باشد.

محرومیت زدائی و توسعه امکانات رفاهی در کرج و شهرهای اقماری ضروری است

نماینده فعلی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تلاش برای محرومیت زدائی و توسعه امکانات رفاهی در کرج و شهرهای تابعه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: هر فردی که به عنوان نماینده مردم این شهرستان وارد مجلس شورای اسلامی شود، باید این امر را در دستور کار خود داشته و برای تحقق آن تلاش کند.

وی تصریح کرد: استان البرز یک استان نوپا است که تا قبل از این در سایه نشینی پایتخت به سر می برده و این امر عقب افتادگی در بسیاری از زمینه ها و محرومیت از ابتدائی ترین امکانات و تجهیزات رفاهی را در بسیاری از مناطق رقم زده است، بنابراین تلاشی جدی و عزمی راسخ از مسئولان برای جبران این محرومیت ها لازم است.

اکبریان همچنین با اشاره به اهمیت موضوع انتقال زندانهای کرج گفت: بحث انتقال زندانها و زندانیان از کرج همواره مورد توجه من بوده و خواهد بود و یقین دارم تحقق این امر کاهش آسیب های اجتماعی و رشد و توسعه دو چندان را برای استان رقم خواهد زد.

حضور گسترده همراه با شعور سیاسی بالا در انتخابات، مجلسی ولائی را رقم می زند

وی در خصوص اهمیت حضور مردم در انتخابات گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات مشتی خواهد بود بر دهان همه دشمنان داخلی و خارجی نظام قدس جمهوری اسلامی ایران و اگر این حضور با شعور سیاسی و آگاهی بالای مردم همراه باشد، مجلسی ولائی و مطابق با خط مشی نظام را رقم می زند.

وی نماینده های مجلس را وکیل تمام آحاد مردم دانست و گفت: فردی که قرار است وکیل مردم باشد باید دفاع از حقوق مردم را در دستور کار خود داشته و هرگز خود را وامدار فرد یا گروهی نکند.

اکبریان میزان حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بیشتر از دوره های قبل در استان ارزیابی کرد و گفت: فضای پر شور و نشاط انتخاباتی نوید حضوری گسترده در انتخابات پیش رو را می دهد.