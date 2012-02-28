به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جمع خبرنگاران گفت: در مورد موضوع اعمال محدودیت ارایه ارز به برخی کالاهای وارداتی، هم اکنون بحث‎‌های کارشناسی در سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است، اما بانک مرکزی هنوز هیچ تصمیمی را برای اعمال محدودیت اتخاذ نکرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در صورتی که بانک مرکزی تصمیم به محدودیت‌های این چنینی بگیرد، حتما کالاهایی مشمول تامین ارز قرار خواهند گرفت که اولویت بالاتری به لحاظ تامین نیازهای مردم دارند.

وی در خصوص موضوع پیمان‌سپاری ارزی تصریح کرد: هنوز کمیته 5 نفره تصمیمی در خصوص اعمال پیمان‌سپاری ارزی نداشته است و صادرکنندگان می‌توانند عینا ارز خود را مصرف کنند، اما طبیعتا بانک مرکزی علاقمند است تا حجم ارز انتقالی به کشور را رصد کند.

غضنفری در خصوص تامین نیازهای مردم در ایام پایانی سال نیز گفت: عید امسال تفاوتی با سالهای گذشته دارد و آن اینکه نرخ ارز متاسفانه همچنان در بازار اثرگذار است، بر این اساس امسال علاوه بر موضوع ذخیره‌سازی، نوسانات نرخ ارز نیز به شدت از سوی مسئولان تنظیم بازار رصد می‌شود.

وی تاکید کرد: با همکاری بانک مرکزی قرار بر این است که ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا حداکثر تا یک هفته پرداخت شود و البته نرخ 1226 تومانی را خواهد داشت.