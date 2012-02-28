برپایی نمایشگاه حضور حماسی مازنیها در آستانه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه حضور حماسی پیش از ظهر سه شنبه با حضور جانبازی مدیرکل اجتماعی استانداری و حجت الاسلام انتظاری مشاور نماینده ولی فقیه در شورای آموزش و پرورش مازندران در محوطه بوستان شهرداری ساری گشایش یافت.

این نمایشگاه که با هدف افزایش حضور جوانان در پای صندوق های رای و آشناسازی رای اولی ها با ادبیات مجلس و انتخابات برپا شده حاوی 140 قطعه پوستر با مضامین بیانات امام راحل، رهبری، آیات عظام، رئیس جمهور، شهدای مجلس و معرفی مجالس کشورهای جهان است.

در این نمایشگاه که در فضای باز جنب استانداری مازندران برپا شده، مفاهیم ومضامینی چون نیم نگاه، پای حرف امام، ره بری های رهبر، سرچشمه های نور، انتخابات در نظام اسلامی به معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه حضور حماسی حاوی پوسترهای تهیه شده از معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، تا عصر پنجشنبه یازدهم اسفندماه آماده بازدید علاقه مندان خصوصا جوانان است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.