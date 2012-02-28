۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

انصراف رئیس کانون سردفتران از نامزدی در انتخابات مجلس

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از نامزدی انتخابات مجلس نهم انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شده بود از نامزدی انصراف داد.

دشتی در نامه انصراف خود آورده است: "با عنایت به بیانیه حضرات آیات محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی مبنی بر دعوت گروهها، افراد و جریانهای اصولگرایی به همگرایی و وحدت، ضمن تاکید بر پایبندی به مبانی جمهوری اسلامی ایران و به امید شکل گیری مجلسی صالح، قوی و کارآمد از نامزدی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف می دهم."

