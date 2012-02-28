ورود 55 دانشجوی تربیت بدنی به دانشگاه چمران/ منطقه آزاد اروند آماده استقبال از مهمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهمنامه مشترک دانشگاه چمران با دانشگاه الگارو پرتغال، راه اندازی دوره دکتری نرم افزار رایانه در دستور کار دانشگاه شهید چمران قرار گرفت

این تفاهمنامه مشترک با دانشگاه الگارو پرتغال را رئیس این دانشگاه امضا کرد و تبادل دانشجو و استاد، برگزاری دوره های مشترک تحصیلی و اعطای بورسهای تحصیلی به اعضای هیئت علمی بخشی از مفاد آن است.



یکی از استادان ایرانی دانشگاه الگارو پرتغال رابط دانشگاه شهید چمران با دانشگاه پرتغال بود و قرار است در سال آینده به منظور استفاده از دانش این استاد ایرانی، یک کارگاه آموزشی تخصصی برگزار کنیم.



به دنبال امضای این تفاهمنامه، راه اندازی دوره دکتری مشترک رشته نرم افزار رایان، در دستور کار دانشگاه شهید چمران قرار گرفت.



با راه اندازی این دوره مدرک به صورت مشترک از سوی دو دانشگاه شهید چمران و الگارو پرتغال برای فارغ ‌التحصیلان صادر می شود.

منطقه آزاد اروند آماده استقبال از مهمانان است

همچنین سرپرست منطقه آزاد اروند از آمادگی کمپ نوروزی منطقه آزاد اروند برای پذیرایی از مسافران به آبادان و خرمشهر از 28 اسفند ماه سال جاری تا 13 فروردین ماه سال آینده خبر داد.



بهروز حسینی فر گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 90 و آغاز تعطیلات نوروزی فعالیت ستاد راهیان نور و ستاد نوروزی برای استقبال از مهمانان نوروزی آغاز شده است.



حسینی فر مکان اسکان میهمانان نوروزی را مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند دانست و افزود: راه اندازی محل اسکان مسافران و استقرار چادرهای مسافرتی، ارائه خدمات رفاهی از قبیل استقرار اکیپ اورژانس امداد، ماشین آتش نشانی، را اندازی ایستگاه صلواتی، توزیع بسته های فرهنگی، پخش فیلم و استقرار حمام سیار و سرویسهای بهداشتی را از بخشی از فعالیتهای این ستاد برای رفاه حال مهمانان نوروزی عنوان کرد.



وی در خصوص ارائه خدمات به میهمانان نوروزی گفت: منطقه آزاد اروند در تلاش است که بستر مناسب برای رفاه حال هموطنان در ایام نوروز فراهم شود و در همین راستا کلیه امور خدماتی از قبیل پاکسازی و زیباسازی سطح مناطق از هم اکنون در حال اجراست و این امر با توجه و دقت بسیار پیگیری می شود.



حسینی فر اضافه کرد: دبیرخانه ستاد راهیان نور و ستاد نوروزی منطقه آزاد اروند با شماره تماس 1868 - 0631 آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده هموطنان خواهد بود.

بازدید قلاوند از مراحل تعمیر چاه 284 اهواز

از سویی دیگر هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و اعضای هیئت مدیره از مراحل تعمیر و نصب تلمبه درون چاهی در چاه 284 اهواز بازدید کردند.



در این بازدید کارشناسان معاونت حفاری مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مراحل تعمیر و نصب تلمبه میله ای مکشی (SRP) در این چاه را تشریح کردند.



عملیات نصب تلمبه درون چاهی در چاه 284 اهواز با استفاده از دستگاه حفاری تعمیراتی 75 نصر شرکت ملی حفاری ایران انجام می شود.



در سال جاری 9 دستگاه تلمبه درون چاهی (SRP) در چاه های واقع در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نصب شده است.



به کارگیری این تلمبه ها یکی از فناوریهای روز جهان برای ازدیاد برداشت از مخازن است و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با توجه به کسب نتایج مطلوب از نصب آنها در برخی از میدانهای تحت مدیریت خود برنامه وسیعی برای افزایش این تلمبه ها و تولید نفت دارد.



ورود 55 دانشجوی تربیت بدنی به دانشگاه شهید چمران اهواز

همچنین دانشجویان ورودی سال 90 رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز وارد این دانشگاه شدند.

پس از برگزاری آ‌زمون عملی تربیت بدنی در آبان ماه امسال با حضور داوطلبانی از استانهای خوزستان، لرستان و ایلام و شرکت بیش از یک هزار داوطلب دختر و پسر، پذیرفته شدگان این رشته معرفی شدند.



بر این اساس، 55 نفر دانشجویان ورودی جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای بهمن 90 دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام معرفی شدند که از میان این نفرات 24 نفر دختر و 31 نفر پسر هستند که مراحل ثبت نام و پذیرش آنها انجام شد.